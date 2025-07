USA:s immigrations- och tullmyndighet (ICE) kommer att gripa alla som befinner sig i landet utan laglig status, oavsett deras brottshistorik eller avsaknad av sådan, och intensifierar samtidigt insatserna mot arbetsgivare som anställer obehöriga arbetare, meddelade myndighetens tillförordnade chef, Todd Lyons, på söndagen.

Under Trump-administrationens direktiv har ICE återinfört omfattande immigrationspolicys, inklusive så kallade kollaterala gripanden – att gripa icke-kriminella papperslösa invandrare som påträffas under större operationer – vilket hade begränsats under Biden-eran.

“Vad som återigen frustrerar mig är att vi skulle vilja fokusera på dessa kriminella utlänningar som redan sitter i fängelse,” sade Lyons i en exklusiv intervju med CBS News.

“En lokal brottsbekämpande myndighet eller statlig myndighet har redan bedömt att personen utgör ett hot mot allmän säkerhet och arresterat dem, och de är i förvar.”

Lyons förklarade att den nuvarande ökningen av gripanden i samhället är en konsekvens av att delstater och städer med så kallade fristadspolicys vägrar överlämna icke-medborgare som sitter fängslade, vilket tvingar ICE-agenter att agera ute i bostadsområden.

“Jag skulle mycket hellre fokusera alla våra begränsade resurser på det... men vi måste gå ut i samhället,” sade han.

Under första halvan av 2025 deporterade ICE nästan 150 000 personer, inklusive cirka 70 000 med brottsliga domar, varav många var för mindre förseelser, enligt interna regeringsdata som erhållits av CBS News.

Lyons uteslöt inte möjligheten att nå administrationens mål om 1 miljon deportationer i år och hänvisade till en nyligen genomförd flerårig budgetförstärkning från kongressen.

“ICE fokuserar alltid på de värsta av de värsta,” sade Lyons. “En skillnad du kommer att märka nu är att under denna administration har vi öppnat upp hela immigrationsportföljen.”

Han bekräftade också att myndigheten har återupptagit storskaliga arbetsplatsrazzior, inklusive nyliga operationer vid en köttfabrik i Nebraska, en kapplöpningsbana i Louisiana och cannabisodlingar i Kalifornien, där över 300 obehöriga arbetare arresterades, inklusive minderåriga.

“Vi fokuserar inte bara på dessa individer... vi fokuserar också på de amerikanska företag som faktiskt utnyttjar dessa arbetare,” sade Lyons. När han tillfrågades om arbetsgivare kommer att hållas ansvariga svarade han: “Hundra procent.”