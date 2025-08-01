KRIGET I GAZA
Sverige uppmanar EU att frysa handelsavtalet med Israel: “Det ekonomiska trycket måste öka”
Sverige kräver nu att Europeiska unionen omedelbart fryser handelssamarbetet med Israel. Bakgrunden är den förvärrade humanitära krisen i Gaza och den israeliska regeringens fortsatta blockad av livsnödvändig nödhjälp till civila.
1 augusti 2025

Statsminister Ulf Kristersson gick på måndagen ut i sociala medier med ett tydligt budskap: “Situationen i Gaza är absolut förfärlig. Israel uppfyller inte sina skyldigheter. Sverige kräver därför att EU fryser handelssidan av associeringsavtalet så snart som möjligt. Det ekonomiska trycket måste öka.”

Sverige ansluter sig därmed till Nederländerna, som tidigare i veckan var det första EU-landet att offentligt kräva att handelsdelen av avtalet fryses. Den svenska regeringen betonar att det är oacceptabelt att barn svälter ihjäl i Gaza samtidigt som Israel hindrar hjälpsändningar från att nå fram.

Utrikesminister Maria Malmer Stenergard sade i en pressträff att situationen bryter mot internationell humanitär rätt. “Barn dör på grund av hunger. Det här är inte bara en tragedi, det är ett brott. EU måste sätta press på Israel genom att frysa handelsavtalet”, sa hon.

Associeringsavtalet mellan EU och Israel trädde i kraft år 2000 och omfattar handel, politiskt samarbete och dialog. För att frysa delar av avtalet krävs en kvalificerad majoritet bland EU:s medlemsländer, något som hittills inte har uppnåtts. Trots att EU-kommissionen i juni slog fast att Israel bryter mot avtalets människorättsvillkor har inga konkreta åtgärder vidtagits.

Tyskland, Italien och flera östeuropeiska länder har visat motstånd mot att frysa handelsavtalet, vilket försvårar Sveriges och Nederländernas försök att driva igenom en förändring. Enligt Politico har EU-kommissionen nyligen avvisat ytterligare försök att ta upp frågan.

Israel är en viktig handelspartner för EU, och närmare 30 procent av Israels export går till unionens medlemsländer. Ett fryst avtal skulle därför innebära ett betydande ekonomiskt slag mot den israeliska ekonomin – något som Sveriges regering hoppas ska bidra till att förändra den israeliska hållningen i Gaza.

Sverige understryker att man står bakom Israels rätt till självförsvar, men att det inte ger frikort till kollektiv bestraffning av civila. “Det handlar om ansvar. Och nu måste EU ta sitt”, avslutar Kristersson i sitt uttalande.

