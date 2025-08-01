Statsminister Ulf Kristersson gick på måndagen ut i sociala medier med ett tydligt budskap: “Situationen i Gaza är absolut förfärlig. Israel uppfyller inte sina skyldigheter. Sverige kräver därför att EU fryser handelssidan av associeringsavtalet så snart som möjligt. Det ekonomiska trycket måste öka.”

Sverige ansluter sig därmed till Nederländerna, som tidigare i veckan var det första EU-landet att offentligt kräva att handelsdelen av avtalet fryses. Den svenska regeringen betonar att det är oacceptabelt att barn svälter ihjäl i Gaza samtidigt som Israel hindrar hjälpsändningar från att nå fram.

Utrikesminister Maria Malmer Stenergard sade i en pressträff att situationen bryter mot internationell humanitär rätt. “Barn dör på grund av hunger. Det här är inte bara en tragedi, det är ett brott. EU måste sätta press på Israel genom att frysa handelsavtalet”, sa hon.

Associeringsavtalet mellan EU och Israel trädde i kraft år 2000 och omfattar handel, politiskt samarbete och dialog. För att frysa delar av avtalet krävs en kvalificerad majoritet bland EU:s medlemsländer, något som hittills inte har uppnåtts. Trots att EU-kommissionen i juni slog fast att Israel bryter mot avtalets människorättsvillkor har inga konkreta åtgärder vidtagits.