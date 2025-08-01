Slovenien har meddelat att landet kommer att förbjuda all vapenhandel med Israel på grund av kriget i Gaza, vilket enligt uppgift är första gången en EU-nation tar ett sådant steg.

Sloveniens regering har ofta kritiserat Israel och beslutade förra året att erkänna en palestinsk stat som en del av ansträngningarna att få ett slut på kriget i Gaza så snart som möjligt.

"Slovenien är det första europeiska landet som förbjuder import, export och transit av vapen till och från Israel," sade regeringen i ett uttalande sent på torsdagen.

Regeringen förklarade att beslutet fattades "självständigt" eftersom EU inte kunde enas om konkreta åtgärder på grund av interna meningsskiljaktigheter och splittring.

Mitt i det förödande kriget i Gaza, där "människor dör eftersom humanitär hjälp systematiskt nekas dem," var det "varje ansvarsfull stats plikt att agera, även om det innebär att ta ett steg före andra," stod det vidare i uttalandet.