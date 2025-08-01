KRIGET I GAZA
Slovenien först i EU att förbjuda vapenhandel med Israel på grund av Gazakonflikten
Regeringen säger att den inte har utfärdat några tillstånd för export av militära vapen och utrustning till Israel sedan oktober 2023 på grund av dess krig mot Gaza.
Sloveniens regering har ofta kritiserat Israel och vidtog förra året ett beslut om att erkänna en palestinsk stat. / AP
1 augusti 2025

Slovenien har meddelat att landet kommer att förbjuda all vapenhandel med Israel på grund av kriget i Gaza, vilket enligt uppgift är första gången en EU-nation tar ett sådant steg.

Sloveniens regering har ofta kritiserat Israel och beslutade förra året att erkänna en palestinsk stat som en del av ansträngningarna att få ett slut på kriget i Gaza så snart som möjligt.

"Slovenien är det första europeiska landet som förbjuder import, export och transit av vapen till och från Israel," sade regeringen i ett uttalande sent på torsdagen.

Regeringen förklarade att beslutet fattades "självständigt" eftersom EU inte kunde enas om konkreta åtgärder på grund av interna meningsskiljaktigheter och splittring.

Mitt i det förödande kriget i Gaza, där "människor dör eftersom humanitär hjälp systematiskt nekas dem," var det "varje ansvarsfull stats plikt att agera, även om det innebär att ta ett steg före andra," stod det vidare i uttalandet.

Det tillades att regeringen inte hade utfärdat några tillstånd för export av militära vapen och utrustning till Israel sedan oktober 2023 på grund av konflikten.

Tidigt i juli förbjöd Slovenien, också som första EU-land, två högerextrema israeliska ministrar från att resa in i landet.

De båda israelerna förklarades "persona non grata" och anklagades för att ha uppviglat till "extremt våld och allvarliga kränkningar av palestiniernas mänskliga rättigheter" genom "sina folkmordsuttalanden."

I juni 2024 antog Sloveniens parlament ett dekret om att erkänna Palestina som stat, vilket följde i spåren av Irland, Norge och Spanien. Detta beslut drevs delvis av fördömanden av Israels intensiva bombningar av Gaza efter den 7 oktober 2023.

