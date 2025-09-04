4 سبتمبر 2025
ئافغانىستاندا نۇرغۇن ئۆلكىلەردە ئىزدەش ۋە قۇتقۇرۇش خىزمەتلىرى داۋام قىلىۋاتقان بولۇپ، مىڭلىغان كىش يارىلاندى. ئىنسانپەرۋەرلىك ياردەم تەشكىلاتلىرى جىددىي ياردەمگە موھتاج ئىكەنلىكلىرى توغرىسىدا ئاگاھلاندۇردى.
تالىبان ھۆكۈمىتىنىڭ باياناتچىسى يەكشەنبە كۈنى (31-سېنتەبىر) كەچتە يۈز بەرگەن قاتتىق يەر تەۋرەش سەۋەبىدىن دۆلەتنىڭ شىمالىدا كەم دېگەندە 2205 ئادەمنىڭ جېندىن ئايرىلغانلىقىنى، مىڭلىغان ئادەمنىڭ يارىلانغانلىقىنى، ئىزدەش ۋە قۇتقۇرۇش خىزمەتلىرىنىڭ توختىماي داۋاملىشىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى.
كۇنار ئۆلكىسىدىكى يەرلىك بىخەتەرلىك قىسىملىرىنىڭ باياناتچىسى رەھىمۇللاھ ھەمزالا پەيشەنبە كۈنى (4-سېنتەبىر) بايانات ئېلان قىلىپ، جېنىدىن ئايرىلغان ۋە يارىلانغانلار ئومۇمىي سانىنىڭ 5000 دىن ئېشىپ كەتكەنلىكىنى قەيت قىلدى.
ئۇ مۇنداق دېدى:
«نۇرغۇن كىشىلەر يەنىلا خارابىلىك ئاستىدا قاپسېلىپ قالغانلىقتىن، جېنىدىن ئايرىلغانلار سانى يەنىمۇ ئېشىشى مۇمكىن. ئەمما، ئىزدەش-قۇتقۇزۇش خىزمەتلىرى داۋاملاشماقتا.»
خەلقئارالىق ياردەم چاقىرىقلىرى
كابۇل دائىرىلىرى يەر تەۋرەش ئاپىتىگە ئۇچرىغان نانگەرھار، لاغمان ۋە پەنجشىر ئۆلكىلىرىدىن كەلگەن تالاپەت سانلىق مەلۇماتلىرىنى كۈتۈۋاتقانلىقلىرىنى، نانگەرھاردا كەم دېگەندە 12 ئادەمنىڭ جېندىن ئايرىلغانلىقىنىڭ دەلىللەنگەنلىكىنى بىلدۈردى.
ئىنسانپەرۋەرلىك ياردەم تەشكىلاتلىرى ۋەيرانچىلىقنىڭ كۆلىمىنىڭ ھەددىدىن زىيادە چوڭ ئىكەنلىكىنى، شۇڭا ئاپەتنىڭ تېخىمۇ چوڭ كىرىزىسقا ئايلىنىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن جىددىي خەلقئارالىق قوللاشقا ئېھتىياجلىق ئىكەنلىكلىرىنى ئېيتىپ ئاگاھلاندۇردى.
تۈركىيە پاناھلىنىش، يۈرۈشلۈك تازىلىق ئەشيالىرى ۋە يېمەك-ئىچمەكلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان 25 توننا ياردەم ئەۋەتتى. ئافغانىستانغا قوشنا پاكىستان، ئىران، خىتاي، ھىندىستان ۋە بىر قانچە غەرب دۆلەتلىرى ياردەم بېرىش توغرىسىدا ۋەدە قىلغان ئىدى.
ئامېرىكا گېئولوگىيەلىك تەكشۈرۈش ئىدارىسى، يەر تەۋرەش يەكشەنبە كۈنى (31-ئاۋغۇست) كەچتە شۇ يەر ۋاقتى كەچ سائەت 11 دىن 47 مىنۇت ئۆتكەندە، جەلالابادنىڭ شەرقىي ۋە شەرقىي شىمالىدىن 27 كىلومېتىر (16.7 مىل) يىراقلىقتا، يەردىن سەككىز كىلومېتىر (5 مىل) چوڭقۇرلۇقتا يۈز بەرگەنلىكىنى قەيت قىلدى.
بۇ قېتىمقى يەر تەۋرەش، ئافغانىستان تالىبانلىرى 2021-يىلى 8-ئايدا ھاكىمىيەت بېشىغا قايتىپ كەلگەندىن بۇيان ئۇرۇش ۋەيران قىلغان بۇ دۆلەتكە ئېغىر زىيان سالغان ئۈچىنچى قېتىملىق چوڭ يەر تەۋرەش بولدى.
