فىنلاندىيە پەلەستىن مەسىلىسىنى تىنچ يول بىلەن ھەل قىلىش ۋە ئىككى دۆلەتلىك ھەل قىلىش چارىسىنى يولغا قويۇشنى مەزمۇن قىلغان بىر باياناتقا قوشۇلىدىغانلىقىنى ئېلان قىلدى.
فىنلاندىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئېلىنا ۋالتونېن جۈمە كۈنى X سۇپىسىدا ئېلان قىلغان باياناتىدا: «فىرانسىيە بىلەن سەئۇدى ئەرەبىستان باشچىلىقىدىكى بۇ مۇساپە، نەچچە يىلدىن بۇيانقى ئىككى دۆلەتلىك ھەل قىلىش چارىسى ئۈچۈن شارائىت يارىتىشقا قارىتىلغان ئەڭ مۇھىم خەلقئارالىق تىرىشچانلىقتۇر» دېدى.
بۇ بايانات، سەئۇدى ئەرەبىستان بىلەن فىرانسىيەنىڭ ئىيۇل ئېيىدا بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىدا ئۆتكۈزگەن ۋە ئون يىللاردىن بۇيان داۋاملىشىۋاتقان توقۇنۇش مۇزاكىرە قىلىنغان خەلقئارالىق يىغىنىنىڭ نەتىجىسى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. ئامېرىكا قوشما ئىشتاتلىرى بىلەن ئىسرائىلىيە بولسا بۇ پائالىيەتنى بايقۇت قىلغانىدى.
باياناتتا ئوتتۇرىغا قويۇلغان تۇنجى قەدەم، ئىسرائىلىيە بىلەن غەززەدىكى پەلەستىن ئىسلامىي قارشىلىق كۆرسىتىش ھەرىكىتى — ھاماس ئوتتۇرىسىدا تەخمىنەن ئىككى يىلدىن بۇيان داۋاملىشىۋاتقان ئۇرۇشنى ئاخىرلاشتۇرۇشنى نىشان قىلىدۇ.
سەئۇدى ئەرەبىستان بىلەن فىرانسىيە بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىدىكى دۆلەتلەرنى ئىككى دۆلەتلىك ھەل قىلىش چارىسىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى نىشان قىلغان «ئېنىق، ۋاقىت بېكىتىلگەن ۋە ئۆزگەرمەس قەدەملەر»نى ئۆز ئىچىگە ئالغان بۇ باياناتنى قوللاشقا چاقىرغانىدى.
ئىسپانىيە ۋە نورۋېگىيەگە ئوخشاش بىر قىسىم ياۋروپا دۆلەتلىرىگە ئوخشىمايدىغىنى، فىنلاندىيە پەلەستىننى بىر دۆلەت سۈپىتىدە ئېتىراپ قىلمايدۇ. فىنلاندىيە بىرلەشمە ھۆكۈمىتىمۇ رەسمىي ئېتىراپ قىلىش مەسىلىسىدە ئۆز ئىچىدە ئىختىلاپلىق ھالەتتە تۇرماقتا.