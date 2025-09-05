5 سبتمبر 2025
رۇسىيە پىرېزىدېنتى ۋلادىمىر پۇتىن ئۇكرائىناغا ئورۇنلاشتۇرۇلغان ھەر قانداق چەت ئەل ئەسكەرلىرىنىڭ موسكۋانىڭ يوللۇق زەربە بېرىش نىشانىغا ئايلىنىدىغانلىقىنى ئېيتىپ ئاگاھلاندۇردى، ئەمما تىنچلىق كېلىشىمى ئىمزالانسا، بۇنداق قوشۇنلارنىڭ ھاجىتى يوقلۇقىنى تەكىتلىدى.
پۇتىننىڭ بۇ باياناتى، فىرانسىيە پىرېزىدېنتى ئېمانۇئېل ماكرون 26 دۆلەتنىڭ ئۇرۇشتىن كېيىن، ئۇكرائىناغا قۇرۇقلۇق، دېڭىز ۋە ھاۋا قىسىملىرى بولغان خەلقئارالىق قوشۇننىڭ تەشكىللىنىشى مۇمكىنلىكىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بىخەتەرلىك كاپالىتى بېرىشكە ۋەدە قىلغانلىقىنى ئۇقتۇرۇشى بىلەن ئېلان قىلىندى.
ئۇ جۈمە كۈنى (5-سېنتەبىر) ۋىلادىۋوستوكتىكى شەرقىي ئىقتىساد مۇنبىرىدە قىلغان سۆزىدە، پەيشەنبە كۈنى (4-سېنتەبىر) پارىژدا ئۆتكۈزۈلگەن كىيېۋغا ھەربىي ياردەم بېرىۋاتقان ۋە ئۇرۇش توختىغاندىن كېيىن ئەسكەر ئەۋەتىشكە ۋەدە بەرگەن دۆلەتلەردىن تەشكىللەنگەن «پىدائىيلار بىرلەشمىسى» نىڭ يىغىنى توغرىسىدا توختالدى.
ئۇ: «ئۇكرائىنادىكى مۇمكىن بولغان ھەربىي قىسىملارغا كەلسەك، ئەگەر ئۇلار بۈگۈن ئۇكرائىنادا پەيدا بولسا، ئۇلار رۇسىيە ئارمىيەسىنىڭ قانۇنلۇق زەربە بېرىش نىشانىغا ئايلىنىدۇ» دېدى.
ئۇ سۆزىنى داۋاملاشتۇرۇپ: «ئەگەر ئۇزۇن مۇددەتلىك تىنچلىققا ئېرىشتۈرىدىغان كېلىشىملەر ھاسىل قىلىنسا، مەن ئۇلارنىڭ ئۇكرائىنا زېمىنىدا تۇرۇشىنى ھېچقانداق ئەھمىيىتى يوق دەپ قارايمەن. خۇلاسە شۇكى، ئەگەر بۇ كېلىشىملەر ھاسىل قىلىنسا، رۇسىيەنىڭ ئۇلارنى تولۇق ئىجرا قىلىدىغانلىقىدىن ھېچكىم گۇمانلانمايدۇ» دېدى.
ياۋروپا ئىتتىپاقى باشچىلىقىدىكى بىخەتەرلىك كاپالىتى پىلانى
پۇتىن بۇ باياناتلىرىنى فىرانسىيە پىرېزىدېنتى ئېمانۇئېل ماكروننىڭ 26 دۆلەتنىڭ ئۇكرائىناغا ئۇرۇشتىن كېيىن بىخەتەرلىك كاپالىتى بېرىشكە ۋەدە قىلغانلىقىنى ۋە بۇ ۋەدىلەرنىڭ خەلقئارالىق قۇرۇقلۇق، دېڭىز ۋە ھاۋا قوشۇنى بولۇشنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدىغانلىقىنى ئېيتىپ ئۇزۇن ئۆتمەي ئېلان قىلدى.
رۇسىيە ناتونىڭ كېڭىيىش ئېھتىماللىقىنى ۋە كىيېۋنىڭ ئىتتىپاققا قاتنىشىش ئارزۇسىنى، 2022-يىلى فېۋرالدا ئۇكرائىناغا قىلغان كەڭ كۆلەملىك تاجاۋۇزچىلىقىنى ئاقلايدىغان سەۋەبلەرنىڭ بىرى سۈپىتىدە قايتا-قايتا ئوتتۇرىغا قويغان ئىدى.
پۇتىن تىنچلىق ئەمەلگە ئاشقان ئەھۋالدا، ئۇكرائىنادا ھەر قانداق چەت ئەل ھەربىي مەۋجۇتلۇقىنىڭ ھاجىتى يوقلۇقىنى تەكىتلىدى.
ئۇ: «ئەگەر ئۇزۇن مۇددەتلىك تىنچلىققا ئېرىشتۈرىدىغان قارارلار ھاسىل قىلىنسا، مەن ئۇلارنىڭ ئۇكرائىنا زېمىنىدا تۇرۇشىنىڭ ھېچقانداق ئەھمىيىتى يوق دەپ قارايمەن، تامام» دېدى.
زېلېنسكىي بىلەن بىۋاسىتە سۆھبەت
پۇتىن ئۇكرائىنا پىرېزىدېنتى ۋولودىمىر زېلېنسكىي بىلەن بىۋاسىتە سۆھبەت ئۆتكۈزۈشنى تەكلىپ قىلغانلىقىنى قايتا تەكىتلەپ، موسكۋانىڭ بۇنداق ئۇچرىشىش ئۈچۈن «ئەڭ ياخشى جاي» بولىدىغانلىقىنى ئېيتتى.
ئۇ: «ھەقىقەتەن ئەگەر بىرسى بىز بىلەن كۆرۈشمەكچى بولسا، بىز تەييارمىز. بۇنىڭ ئۈچۈن ئەڭ ياخشى جاي رۇسىيە فېدېراتسىيەسىنىڭ پايتەختى، قەھرىمان شەھەر موسكۋادۇر» دېدى.
پۇتىننىڭ سۆزىگە قارىغاندا، كىيېۋ ئىلگىرى رۇسىيە بىلەن ئالاقە قىلىشنى رەت قىلغان، ئەمما ھازىر دىيالوگ ئۈستىدە ئىزدەنمەكتە ئىكەن.
ئۇ ھەر قانداق ئۇكرائىنا ۋەكىللەر ئۆمىكىنىڭ بىخەتەرلىكىگە «يۈز پىرسەنت» كاپالەتلىك قىلىشقا ۋەدە بەردى ۋە ئۇكرائىنانىڭ باشقا ئۇچرىشىش ئورنىنى تاللاش تەلىپىنى «ھەددىدىن ئېشىش» دەپ باھالىدى.
بۇ باياناتلار، موسكۋانىڭ غەربنىڭ ئۇكرائىناغا ئارىلىشىشىغا قارشى داۋام قىلىۋاتقان تەھدىتىنى ۋە ئۇرۇش ئۈچىنچى يىلىغا كىرگەن بولسىمۇ، سۆھبەتكە تەييارلىقىنى نامايان قىلىش تىرىشچانلىقىنى گەۋدىلەندۈرۈپ بېرىدۇ.
