August 15, 2025
رۇسىيە پىرېزىدېنتى پۇتىن شىمالىي كورېيەنىڭ ئازادلىق بايرىمىنى خاتىرىلەش مۇناسىۋىتى بىلەن كىم جوڭئۇنغا تەبرىك تېلېگراممىسى ئەۋەتتى.
پۇتىن تەبرىك تېلېگراممىسىدا، موسكۋا بىلەن پىيوڭياڭنىڭ مۇناسىۋىتى چوڭقۇرلىشىۋاتقان بىر پەيتتە، شىمالىي كورېيە ئەسكەرلىرىنىڭ ئۇكرائىنادىكى رۇسىيە ئارمىيەسىگە ياردەم بەرگەنلىكىنى يۇقىرى باھالىدى.
شىمالىي كورېيە دۆلەت تاراتقۇلىرىنىڭ جۈمە كۈنى (15-ئاۋغۇست) دىكى خەۋىرىگە قارىغاندا، رۇسىيە پىرېزىدېنتى ۋلادىمىر پۇتىن كىم جوڭئۇنغا يوللىغان تېلېگراممىسىدا، ئۇكرائىناغا ئۇرۇشقا ئەۋەتىلگەن شىمالىي كورېيە ئەسكەرلىرىنى «قەھرىمان» دەپ تەرىپلىگەن.
پۇتىن شىمالىي كورېيەنىڭ ياپونىيە ئىشغالىيىتىدىن ئازاد بولغانلىقىنىڭ خاتىرە كۈنىگە يوللىغان تېلېگراممىسىدا، سوۋېت قىزىل ئارمىيەسى قىسىملىرى بىلەن شىمالىي كورېيە ئارمىيەسىنىڭ ياپونىيەنىڭ مۇستەملىكىچى ئىشغالىيىتىنى ئاخىرلاشتۇرۇش ئۈچۈن قانداق قىلىپ بىرلىكتە جەڭ قىلغانلىقىنى ئەسلەپ ئۆتتى.
شىمالىي كورېيە دۆلەت تاراتقۇلىرى ئاشكارىلىغان تېلېگراممىدا پۇتىن مۇنداق دېگەن:
«ئۇزۇن يىللار ئىلگىرىكى ئۇرۇش كۈنلىرىدە مۇستەھكەملەنگەن جەڭگىۋار دوستلۇق، ياخشى نىيەت ۋە ئۆزئارا ياردەم بېرىش رىشتىلىرى، بۈگۈنكى كۈندىمۇ يەنىلا مۇستەھكەم ۋە ئىشەنچلىكتۇر.»
شىمالىي كورېيە ك س ن ئا (KCNA) خەۋەر ئاگېنتلىقىنىڭ خەۋىرىگە ئاساسلانغاندا، پۇتىن مۇنداق دېگەن: «بۇ، شىمالىي كورېيە ئەسكەرلىرىنىڭ كۇرسك رايونىنىڭ زېمىنىنى ئۇكرائىنا ئىشغالىيەتچىلىرىدىن ئازاد قىلىشقا قەھرىمانلارچە قاتنىشىشى بىلەن تولۇق ئىسپاتلاندى. رۇسىيە خەلقى ئۇلارنىڭ باتۇرلۇقى ۋە ئۆزىنى بېغىشلاش روھىنى مەڭگۈ ئەستە ئۇنتۇمايدۇ.»
پۇتىن يەنە ئىككى دۆلەتنىڭ «بىرلىكتە ھەرىكەت قىلىپ، ئۆزلىرىنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقىنى ئۈنۈملۈك قوغداشنى ۋە ئادىل، كۆپ قۇتۇپلۇق دۇنيا تەرتىپىنى ئورنىتىشقا مۇھىم تۆھپە قوشۇش» نى داۋاملاشتۇرىدىغانلىقلىرىنى بىلدۈرگەن.
رۇسىيە بىلەن شىمالىي كورېيە بارغانسېرى قويۇق مۇناسىۋەت ئورنىتىۋاتقان بولۇپ، پۇتىن ئۆتكەن يىلى (2024) بۇ ئۈستى يېپىق دۆلەتتە زىيارەتتە بولغاندا، ئۆزئارا مۇداپىئە شەرتنامىسى ئىمزالىغان ئىدى.
ئاپرېلدا، شىمالىي كورېيە تۇنجى قېتىم بىر قىسم ئەسكەرلىرىنى ئۇكرائىنادىكى رۇسىيە ئالدىنقى سېپىگە ئورۇنلاشتۇرغانلىقىنى دەلىللىدى.
جەنۇبىي كورېيە ۋە غەرب ئاخبارات ئورگانلىرىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، پىيوڭياڭ 2024-يىلى رۇسىيەنىڭ كۇرسك رايونىغا 10 مىڭدىن ئارتۇق ئەسكەر، شۇنداقلا زەمبىرەك، باشقۇرۇلىدىغان بومبا ۋە ئۇزۇن مۇساپىلىق راكېتا سىستېمىلىرىنى ئەۋەتكەن.
سېئۇلنىڭ بىلدۈرۈشىچە، 600 ئەتراپىدا شىمالىي كورېيە ئەسكىرى رۇسىيە ئۈچۈن ئۇرۇش قىلىپ ئۆلگەن، مىڭلىغان ئەسكەر يارىلانغان.
