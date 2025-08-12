Texnologiya milliarderlaridan biri Elon Musk Apple kompaniyasini antimonopoliya qoidalarini buzishda aybladi. Unga ko‘ra, Apple boshqa sun’iy intellekt kompaniyalariga, OpenAI’dan tashqari, o‘zining App Store reytinglarida birinchi o‘ringa chiqishiga imkon bermayotganini ta’kidlab, buni "aniq antimonopoliya qoidalarini buzish" deb atadi.
“xAI zudlik bilan huquqiy choralar ko‘radi,” dedi Musk dushanba kuni X platformasidagi postida.
xAI, Apple va OpenAI kompaniyalari Reuters’ning izoh so‘rovlariga darhol javob bermadi.
Kun avvalroq, Tesla rahbari Musk iPhone ishlab chiqaruvchisi App Store’ning ilovalarni tanlash amaliyotlarini savol ostiga oldi.
“Hey @Apple App Store, nega siz dunyodagi №1 yangiliklar ilovasi bo‘lgan X yoki barcha ilovalar orasida 5-o‘rinda turgan Grok’ni ‘Must Have’ bo‘limingizga qo‘shishni rad etasiz? Siyosat o‘ynayapsizmi?” dedi u ijtimoiy tarmoqdagi boshqa bir postida.