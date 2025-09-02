Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyevning aytishicha, Hindiston Baku Pokistonni qoʻllab-quvvatlagani uchun xalqaro tashkilotlarda Ozarbayjondan qasos olmoqchi.
Ozarbayjon raisligidan berilgan bayonotga ko'ra, Aliyev bu haqda Shanxay Hamkorlik Tashkiloti sammiti uchun yig'ilayotgan Xitoyning shimolidagi Tyanjin shahrida Pokiston Bosh vaziri Shahboz Sharif bilan uchrashuv chog'ida aytgan.
Sharif aprel va may oylarida Hindiston bilan harbiy mojaroda Ozarbayjonning Pokiston bilan birdamligi uchun Aliyevga Pokiston xalqi va hukumati nomidan minnatdorchilik bildirdi. Ushbu mojaro paytida Pokiston Hindistonning bir nechta harbiy samolyotlarini, jumladan Rafalesni urib tushirdi. Sharif, shuningdek, Ozarbayjon-Turkiya-Pokiston uch tomonlama formatining ahamiyatiga to'xtalib, Bokuga avvalgi tashriflarini esladi.
Aliyev Pokistonni Hindiston ustidan qozonilgan g‘alaba bilan tabriklab, Nyu-Dehlining xalqaro forumlardagi harakatlariga qaramay, Ozarbayjon Islomobod bilan munosabatlarida “birodarlikni” birinchi o‘ringa qo‘yishini ta’kidladi.
Aliyev, uch tomonlama uchrashuvlar natijalarini hayotga tatbiq etish uchun qadam tashlaganliklarini ma’lum qildi va AQSh Prezidenti Donald Trampning Ozarbayjon-Amerika munosabatlarini rivojlantirishdagi roliga urg’u berdi. Aliyev, shuningdek, yaqinda Vashingtonga qilgan tashrifining ahamiyatiga to'xtalib o'tdi.
Strategik muvofiqlashtirish
Ikki davlat rahbarlari Ozarbayjon-Pokiston hukumatlararo komissiyasi doirasida savdo-iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish masalalarini ham muhokama qildilar.
Sharif Aliyevni Armaniston bilan tinchlik jarayonida erishilgan yutuqlar bilan tabrikladi, Ozarbayjon rahbari bu jarayon Janubiy Kavkazda barqarorlikni ta'minlash uchun muhim ekanligini ta'kidladi.
Aliyev Ozarbayjonning Pokiston bilan hamkorligi yaqin siyosiy, madaniy va strategik aloqalarga asoslanganligini bir necha bor ta’kidlagan. So‘nggi yillarda Islomobod va Baku mudofaa, savdo va mintaqaviy xavfsizlik sohasida hamkorlikni kengaytirdi.
South China Morning Post gazetasining yozishicha, Hindiston ham Turkiya, Ozarbayjon va Pokiston o‘rtasidagi o‘sib borayotgan strategik yaqinlashuvga qarshi kurash doirasida Armanistonga qurol sotishni tezlashtirmoqda.
Yangi Dehli va Yerevan o'rtasidagi mudofaa munosabatlari 2020 yildan beri barqaror rivojlanmoqda.
Armaniston-Pokiston munosabatlari
Yakshanba kuni boʻlib oʻtgan ShHT sammiti chogʻida Armaniston va Pokiston diplomatik munosabatlar oʻrnatilganini rasman eʼlon qildi.
Pokiston Ozarbayjon bilan yaqin aloqalari tufayli Qorabog'ning armanlar tomonidan bosib olinishi tufayli Armaniston bilan diplomatik aloqalar o'rnatmagan edi.
Shunga qaramay, Baku va Yerevan bir necha yillardan beri davom etayotgan kelishmovchilikni hal qilishga yaqinlashmoqda. Qorabog‘ning katta qismi 2020-yil kuzida 44 kunlik urushdan so‘ng Ozarbayjon tomonidan ozod qilindi va chegarani normallashtirish va demarkatsiya qilish bo‘yicha muzokaralarga yo‘l ochdi. Ozarbayjon 2023-yil sentyabrida separatistik kuchlar taslim boʻlganidan keyin mintaqa ustidan toʻliq suverenitetga ega boʻldi.
Turkiya tashabbusi ortidan Baku va Yerevan mart oyida tinchlik bitimi haqida kelishib oldi. Shu oy boshida ikki sobiq Sovet davlati yetakchilari Tramp bilan uchrashib, mojaroga barham berishga qaratilgan AQSh vositachiligida kelishuv imzolagan edi.