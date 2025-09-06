Tailandning poytaxti Bangkokda o'tkazilgan 2025 FIVB Ayollar Jahon Chempionati yarim finalida Turkiya ayollar milliy voleybol terma jamoasi Yaponiyani 3-1 hisobida mag'lub etib, tarixida ilk marotaba turnir finaliga yo'l oldi.
Yaponiya o'yinni kuchli boshladi, birinchi setni mustahkam himoya va samarali hujum bilan nazorat qilib, 25:16 hisobida g'alaba qozondi. Biroq Melissa Vargas va Eda Erdem Dundar boshchiligidagi Turkiya ikkinchi setda ustun o‘yin ko‘rsatib, setni 25-17 hisobida olib, o‘yinni tenglashtirdi.
Turkiya uchinchi setda Yaponiyaga bosimni davom ettirdi. Erta peshqadamlikni o'rnatgan Turkiya bu ustunlikni saqlab qoldi, setda 25:18 hisobida g'alaba qozondi va uchrashuvda 2:1 hisobida oldinga chiqib oldi.
To'rtinchi set hayajonli bo'ldi. Ikki jamoa o‘zaro ochko almashishdi va 24:24 hisobi tenglashdi. Turkiya so‘nggi daqiqalarda o‘zini xotirjam tutib, setni 27-25 hisobida g‘alaba qozondi va 3:1 hisobidagi g‘alabani ta’minladi.
Yakshanba kuni GMT bilan soat 12:30da o'ynaladigan finalda Turkiya Italiya yoki Braziliya bilan to'qnash keladi.
Turkiya Shvetsiyani 85:79 hisobida mag‘lub etib, EuroBasket 2025 chorak finaliga yo‘l oldi.
Yevropa erkaklar basketbol turnirida Turkiya erkaklar milliy basketbol jamoasi, taxminan bir vaqtda o'ynagan o'yinda chorak finalga chiqdi.
Basketbol bo‘yicha erkaklar terma jamoasi 1/8 finalda Shvetsiya ustidan 85:79 hisobida g‘alaba qozondi.
Bosh murabbiy Ergin Atamanning ikkinchi bo‘limdagi taktik o‘zgarishlari 14:0 hisobida 7 ochkolik farqni ustunlikka aylantirdi.
Turkiya uchinchi chorak oxirida 11 ochko bilan oldinga chiqib oldi, biroq Shvetsiya oxirgi chorakda Lyudvig Xakanson va Simon Birganderning ta’sirchan o‘yinlari evaziga ikki marta hisobni tenglashtirdi.
Oxirgi daqiqalarda hisob yaqinlashganda, Alperen Shengun o'zini kuchaytirdi va ketma-ket olti ochko (shu jumladan ajoyib dank) qo'lga kiritib, g'alabani qo'lga kiritdi.
Shengun 24 ball 16 ribaund bilan yakunlagan bo'lsa, jedi Usman 17 ball va Erjan Usmoniy 14 ball 9 ribaund bilan yakunladi.
"12 dev odam" 9-sentabr seshanba kuni chorak finalda yakshanba kuni o'ynaladigan Polsha-Bosniya-Gersegovina uchrashuvi g'olibi bilan to'qnash keladi.