DUNYO
2 daqiqa o'qish
Rossiyaning Donetskka qarshi uyushtirgan hujumi 21 kishi umriga zomin boʻldi
Rossiya tomonidan Ukrainaning Donetsk viloyatidagi bir qishloqqa qarshi uyushtirilgan hujum oqibati kamida 21 kishi umriga zomin boʻldi.
Rossiyaning Donetskka qarshi uyushtirgan hujumi 21 kishi umriga zomin boʻldi
10 сентябр 2025

Ukraina kecha, 09 - sentabr kuni bergan bayonotida, mamlakat sharqidagi Donetsk viloyatidagi bir qishloqqa qarshi Rossiya Harbiy - havo kuchlari tomonidan uyushtirilgan hujum oqibatida kamida 21 kishi halok bo‘lganini ma’lum qildi.

Ukraina Prezidenti Vladimir Zelenskiy mazkur voqeaga, markazi AQShda joylashgan «X» ijtimoiy tarmoq platformasi orqali bergan bayonotida: «Donetsk viloyatidagi Yarova qishloq aholi punktini nishonga olgan va havo bombasi orqali uyushtirilgan shafqatsiz rus havo hujumi», - degan soʻzlar bilan e’tibor qaratdi.

Zelenskiyning taʼkidlashicha, hujum, nafaqa maoshlari tarqatilgan payda qayd etilgan.

Ukraina Prezidenti soʻzlari yakunida: «Rossiyaning bunday hujumlariga butun dunyo munosib javob berishi kerak... Amerika Qoʻshma Shtatlari ham, Yevropa ham javob berishi zarur. G - 20 tarkibidan bir javob kerak. Rossiya oʻlim tarqatishni to'xtatish uchun kuchli qadamlar tashlanishi shart», - degan ifodalarga oʻrin berdi.

Hujum ortidan

Donetsk gubernatori Vadim Filashkin Telegram orqali mavzu haqida bergan bayonotida, hujumda kamida 21 kishi halok bo‘lgani va yana ana shuncha inson tan jarohati olganini ma’lum qildi.

Tavsiya etiladi

Filashkinning qo‘shimcha qilishicha, hozirda favqulodda vaziyat xodimlari voqea joyida hujumdan jabrlanganlarga yordam berishga va hujum oqibatlarini yana - da aniqlashga harakat qilmoqda.

Ukraina rasmiylari bu borada qo‘shimcha ma’lumot bermadi, Rossiya rasmiylari esa hech toʻxtalmadi.

Yarova, Donetskda davom etayotgan Rossiya - Ukraina urushidagi asosiy jabha hisoblangan Liman shahridan taxminan 14 kilometr (8,6 milya) shimoli - gʻarbda joylashgan.

Shuningdek, Moskva 2014 - yili Donetsk shahri nazoratini qoʻlga kiritganidan beri Ukraina sharqidagi mintaqaning vaqtinchalik markazi hisoblangan Kramatorsk yaqinidagi Slovyansk shahridan taxminan 23 kilometr (14 milya) shimolda oʻrin olgan.

 

Boxabar bo'ling!
Sun'iy intellekt ishga qabul qilishda qanday ro'y o'ynaydi?
Matcha – shifobaxsh yapon choyi
Shokoladning achchiq hikoyasi
Netanyaxuning Isroil sud tizimini qayta tiklashga urinishi ortidagi haqiqat
Datchada cho‘kkan kema 17 - asrdagi dengizchilik tarixini yoritib bermoqda
Parijdagi Luvr muzeyi rekonstruksiya qilinadi
Turk seriallari dunyoning Turkiya haqidagi tasavvurini o'zgartirmoqda
Coupes - coupes: Chadning fransuz qatliomidagi azoblari
Rimda Turkiyaning Go’beklitepa antik xazinalari namoyish etilmoqda
Zelenskiy AQSh bilan foydali qazilmalar bo‘yicha kelishuvga erishmoqchi
"Men shunchaki o‘lishni istadim"-deydi omon qolgan mahbuslardan biri Muhammad al-Muhammad
Olimlar Gʻazoda oʻt ochishni toʻxtatishga chaqirgan ochiq maktubni imzoladi
Trampning G'azo haqidagi videosi internetda global norozilikka sabab bo'ldi
BMT: G‘arbiy Sohil urush hududiga aylanmoqda
Chilida favqulodda holat e’lon qilindi
TRT Globalni kuzatib boring. Fikr-mulohazalaringizni baham ko'ring!
Contact us