Un haut responsable de l’ONU a averti vendredi que la République démocratique du Congo (RDC) est confrontée à l’une des pires crises humanitaires au monde, alors que la violence et l’instabilité continuent de ravager les civils dans l’est du pays.

« La République démocratique du Congo est actuellement confrontée à l’une des urgences humanitaires les plus aiguës au monde. L’insécurité alimentaire s’aggrave à mesure que les familles perdent l’accès à leurs champs et voient leurs récoltes confisquées », a déclaré Martha Ama Akyaa Pobee, secrétaire générale adjointe pour l’Afrique aux départements des affaires politiques, de la consolidation de la paix et des opérations de paix, lors d’une session du Conseil de sécurité de l’ONU.

Évoquant la crise croissante des déplacements, elle a rapporté : « Aujourd’hui, 5,9 millions de Congolais sont déplacés à l’intérieur du pays, dont un million au Nord-Kivu et 1,5 million au Sud-Kivu. Les familles sont déracinées à plusieurs reprises, prises dans un cycle de peur et de déplacements constants.»

Si les récents développements diplomatiques, notamment les accords de paix signés en juin et juillet avec la facilitation des États-Unis et du Qatar, ont apporté un certain espoir, Pobee a averti que « l’évolution de la situation sécuritaire sur le terrain n’a pas suivi les progrès réalisés sur le plan diplomatique».

« Le nombre de victimes civiles a augmenté de façon spectaculaire. Les travailleurs humanitaires risquent leur vie pour fournir une aide limitée à une population dont les besoins ne cessent de croître. Les violences sexuelles liées au conflit persistent dans l’indifférence générale. Le recrutement forcé d’enfants se poursuit », a-t-elle déploré.

Pobee a ajouté que les Forces démocratiques alliées (FDA) restent une « menace majeure pour les civils » dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri, précisant que « 185 civils, dont des enfants, ont été tués depuis début juillet » tandis que « des centaines d’autres ont également été enlevés au cours de la même période».

« Il convient de souligner, en même temps, que si l’engagement dans le processus est le bienvenu, il ne saurait remplacer une véritable cessation des hostilités sur le terrain et des mesures concrètes pour mettre fin aux privations liées au conflit dans l’est de la RDC », a-t-elle déclaré.