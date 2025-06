Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amekutana na Mkurugenzi Mtendaji wa Tesla, Elon Musk, huko New York, na kumualika Uturuki na kumtaka kuanzisha kiwanda cha saba cha Tesla nchini humo.

Katika mkutano huo, ambao ulifanyika katika Nyumba ya Uturuki (inayojulikana pia kama Turkevi Center) huko Manhattan, Erdogan alimjulisha Musk, mwanzilishi wa Tesla na SpaceX, kuhusu "mapinduzi ya kiteknolojia ya Uturuki pamoja na maono ya 'Digital Türkiye' na Mkakati wa Taifa wa Akili ya Bandia," kulingana na taarifa ya Idara ya Mawasiliano ya Uturuki.

Akitilia maanani kuwa gari la umeme la Kituruki Togg liko barabarani nchini Uturuki, pamoja na Tesla, Erdogan aliwaalika Tesla kuanzisha kiwanda chake cha saba nchini Uturuki, ilisema taarifa hiyo.

"Rais Erdogan alisema fursa za ushirikiano na SpaceX zinaweza kutokea kupitia hatua zilizochukuliwa na zitakazochukuliwa katika programu ya anga ya Uturuki na kumwalika Musk kuhudhuria Teknofest itakayofanyika Izmir," iliongeza taarifa hiyo.

Kulingana na taarifa kutoka Idara ya Mawasiliano ya Uturuki, Musk kwa upande wake alisema kuwa wauzaji wengi wa Kituruki tayari wanafanya kazi na Tesla na Uturuki ni miongoni mwa wazalishaji muhimu kwa kiwanda kijacho cha Tesla.

Kujibu ofa ya Rais Erdogan ya ushirikiano na huduma ya setilaiti ya SpaceX ya Starlink pamoja na akili ya bandia, Musk alisema wanataka kufanya kazi na mamlaka ya Kituruki ili kupata leseni inayohitajika kutoa huduma za setilaiti za Starlink nchini Uturuki, ilisema taarifa hiyo.

Katika mkutano huo, Erdogan pia alizungumzia mafanikio ya Uturuki katika kutengeneza ndege zisizokuwa na rubani za Bayraktar TB2, huku Musk akijibu kwa kusema kuwa alikuwa anafahamu jinsi ulimwengu ulivyo na nia ya ndege za Bayraktar, iliongeza taarifa hiyo.

Erdogan amkabidhi Elon Musk vitabu viwili

Baada ya mkutano huo, Musk anaonekana akiwa na vitabu viwili, "A Fairer World is Possible" na "UN Reform: A New Approach to International Cooperation" ambavyo Erdogan alimkabidhi.

Kote kwenye majukwaa ya kimataifa, Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amekuwa akijulikana kwa kusisitiza haki ya kimataifa na kauli yake maarufu "Dunia ni kubwa kuliko watano."

Kitabu kinaitwa, "A Fairer World is Possible," kielelezo cha azimio la Erdogan kutafuta haki ya kimataifa kwa watu wanaodhulumiwa.

Erdogan anaamini kuwa muundo wa sasa wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ndio sababu kuu ya dhulma zilizopo ulimwenguni.

Nchi tano wanachama wa kudumu ni kutoka Asia, Ulaya, na Amerika, lakini hakuna uwakilishi kwa masilahi ya Afrika, anaandika Erdogan.

Kitabu cha pili ni "UN Reform: A New Approach to International Cooperation" ambacho kinatoa ufafanuzi juu ya jitihada za Ankara za kurekebisha UN na Baraza lake la Usalama.

Kitabu hicho, kilichochapishwa kwa lugha ya Kituruki na Kiingereza, kinatoa ufafanuzi kuhusu jinsi UN na Baraza la Usalama, ambavyo vilianzishwa baada ya Vita vya Dunia vya Pili, havijatosha katika kutoa suluhisho kwa matatizo ya leo.

Kitabu hicho kina sehemu tatu: "Kwa Nini Mageuzi ya UN Yanapaswa Kufanyika?" "Umuhimu wa Umoja wa Mataifa katika Uwanja wa Amani ya Kimataifa, Ulinzi wa Amani na Matatizo ya Ubinadamu," na "Mageuzi ya UN, Misingi, na Mapendekezo."

