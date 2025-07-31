Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki (EAC) Veronica Nduva, amezitaka nchi wanachama za jumuiya kutekeleza mikataba yenye kuheshimu mpango wa soko la pamoja kwa ajili ya kufikia utangamano wa kikanda.

Katibu Mkuu huyo amezitaka nchi hizo kuheshimu mikataba na maazimio hayo ili kulinda soko la kanda ya jumuiya ya Afrika Mashariki.

Tamko hilo linakuja siku chache baada ya Tanzania kupiga marufuku raia wa kigeni kumiliki na kuendesha biashara ndogondogo, hatua iliyozua wasiwasi na upinzani kutoka nchi jirani ya Kenya.

“Ni muhimu kuzikumbusha nchi wanachama kuwa si vyema kurudi nyuma kwenye maazimio yaliyo chini ya itifaki ya soko la pamoja,” alisema Nduva katika taarifa hiyo.