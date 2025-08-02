Uturuki imepanua maeneo yake ya baharini yaliyohifadhiwa kufuatia tangazo la Ugiriki la hifadhi mbili mpya za baharini katika Bahari za Ionian na Aegean.

Ankara imetangaza rasmi maeneo mawili mapya ya hifadhi ya baharini: moja karibu na pwani ya Gokceada katika Aegean ya Kaskazini na jingine karibu na pwani ya Finike katika Bahari ya Mediterania.

Maeneo haya yamejumuishwa kwenye ramani ya Kitaifa ya Mipango ya Baharini ya Uturuki, ambayo imesajiliwa na Tume ya Kiserikali ya Bahari (IOC) chini ya UNESCO.

Kwa mujibu wa maafisa wa Uturuki, maeneo haya mapya yanalenga kulinda mazingira ya baharini huku yakiendelea kuruhusu shughuli za kiuchumi kama uvuvi na utalii.

Matangazo haya yaliratibiwa na Wizara ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na taasisi husika na kwa usaidizi wa Kituo cha Kitaifa cha Utafiti wa Sheria za Baharini cha Chuo Kikuu cha Ankara (DEHUKAM).

Zaidi ya hayo, Uturuki imeanzisha pia Bodi ya Uratibu wa Mipango ya Baharini ambayo itapima athari za mazingira za shughuli za baharini na kuboresha uratibu kati ya mashirika ya serikali, chini ya usimamizi wa Wizara ya Mambo ya Nje.