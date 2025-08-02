UTURUKI
Uturuki inapanua maeneo yake ya baharini kwa kukabiliana na mbuga za baharini za Ugiriki
Baada ya Ugiriki kutangaza kuanzisha mabara mawili ya bahari katika bahari za Ionian na Aegean, Uturuki inatilia nguvu msimamo wake dhidi ya vitendo vya upande mmoja katika maeneo ya bahari.
Meli ya walinzi wa pwani ya Uturuki ikipiga doria katika Bahari ya Aegean. / Reuters
2 Agosti 2025

Uturuki imepanua maeneo yake ya baharini yaliyohifadhiwa kufuatia tangazo la Ugiriki la hifadhi mbili mpya za baharini katika Bahari za Ionian na Aegean.

Ankara imetangaza rasmi maeneo mawili mapya ya hifadhi ya baharini: moja karibu na pwani ya Gokceada katika Aegean ya Kaskazini na jingine karibu na pwani ya Finike katika Bahari ya Mediterania.

Maeneo haya yamejumuishwa kwenye ramani ya Kitaifa ya Mipango ya Baharini ya Uturuki, ambayo imesajiliwa na Tume ya Kiserikali ya Bahari (IOC) chini ya UNESCO.

Kwa mujibu wa maafisa wa Uturuki, maeneo haya mapya yanalenga kulinda mazingira ya baharini huku yakiendelea kuruhusu shughuli za kiuchumi kama uvuvi na utalii.

Matangazo haya yaliratibiwa na Wizara ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na taasisi husika na kwa usaidizi wa Kituo cha Kitaifa cha Utafiti wa Sheria za Baharini cha Chuo Kikuu cha Ankara (DEHUKAM).

Zaidi ya hayo, Uturuki imeanzisha pia Bodi ya Uratibu wa Mipango ya Baharini ambayo itapima athari za mazingira za shughuli za baharini na kuboresha uratibu kati ya mashirika ya serikali, chini ya usimamizi wa Wizara ya Mambo ya Nje.

Hapo awali, Uturuki ilipinga tangazo la Ugiriki la hifadhi mbili mpya za baharini katika Bahari za Ionian na Aegean, ikionya kuwa hatua hiyo inaweza kuathiri haki zake katika maeneo yenye mgogoro katika Aegean.

Ingawa hifadhi za baharini kwa kawaida huanzishwa kulinda mifumo ya ikolojia ya baharini, Ankara ilisema uamuzi huo unaweza kuwa na athari kwa mamlaka ya maeneo fulani ya kijiografia katika Aegean, hasa visiwa vidogo na miamba ambayo haikukabidhiwa kwa Ugiriki chini ya mikataba ya kimataifa.

Katika taarifa iliyotolewa Julai 21, 2025, Wizara ya Mambo ya Nje ya Uturuki ilisema hatua kama hizo za upande mmoja zinalenga kuanzisha hali ya fait accompli katika eneo hilo. Wizara hiyo hapo awali ilikuwa imetoa wasiwasi kama huo katika taarifa ya Aprili 9, 2024.

Ankara inasisitiza kuwa hatua hizi hazina athari za kisheria na haziathiri haki na maslahi halali ya Uturuki katika Aegean.

Ankara ilisema hatua zake zinalingana na sheria za kimataifa za baharini na ilitoa wito wa ushirikiano wa kikanda katika kusimamia bahari zilizofungwa nusu kama Aegean.

Uturuki pia ilihimiza Ugiriki kuchukua hatua ndani ya mfumo wa Azimio la Athens juu ya Mahusiano ya Kirafiki na Ujirani Mwema, lililosainiwa na Rais Recep Tayyip Erdogan na Waziri Mkuu Kyriakos Mitsotakis mnamo Desemba 7, 2023.

CHANZO:TRT World and Agencies
