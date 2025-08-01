AFRIKA
2 dk kusoma
Ethiopia yapanda miti milioni 700 kwa siku moja
Ethiopia imesema kuwa imepanda miche ya miti milioni 700 kwa siku moja kama sehemu ya mpango wake wa kitaifa wa upandaji miti.
Ethiopia yapanda miti milioni 700 kwa siku moja
Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed aongoza kupanda miti / picha: Abiy Ahmed / Public domain
1 Agosti 2025

Ethiopia imesema Alhamisi kwamba ilipanda miche ya miti milioni 700 kwa siku moja kama sehemu ya mpango wake wa kitaifa wa upandaji miti, ambao ni Mpango wa Urithi wa Kijani.

Waziri Mkuu wa nchi hiyo Abiy Ahmed, ambaye alizindua mpango huo mwaka 2019, huku akisema juhudi hizo ni zaidi ya kampeni ya mara moja na imekuwa utamaduni wa kitaifa unaolenga kurejesha na kudumisha mazingira.

"Urithi wa Kijani sasa unakuwa utamaduni nchini Ethiopia," Abiy aliandika kwenye X, akibainisha kuwa nchi hiyo iko mbioni kupanda miti bilioni 48 ifikapo mwisho wa msimu wa mvua, na kuifanya nchi hiyo kuongoza kimataifa katika juhudi kubwa za uwekaji kijani kibichi na kurejesha.

Mpango wa Urithi wa Kijani umevutia umakini wa kimataifa kwa kiwango chake, huku wanadiplomasia na viongozi wa kigeni wakishiriki kila mwaka.

Katika siku tatu zilizopita, wakuu wa nchi na wajumbe waliohudhuria Mkutano wa Umoja wa Mataifa wa Mifumo ya Chakula walijiunga na matukio ya upandaji miti.

Inapendekezwa

Walioshiriki ni pamoja na Waziri Mkuu wa Italia Giorgia Meloni, Rais wa Kenya William Ruto na Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud.

Wanadiplomasia wa kigeni na wawakilishi wa biashara walikuwa miongoni mwa washiriki katika jitihada za hivi karibuni, zilizofanyika chini ya kauli mbiu, "Uamsho Kupitia Kupanda."

Ethiopia ni mojawapo ya mataifa kadhaa ya Afrika yanayokabiliwa na changamoto za kimazingira zinazohusishwa na mabadiliko ya hali ya hewa, ikiwa ni pamoja na mmomonyoko wa udongo, mvua zisizotarajiwa na kupotea kwa viumbe hai.

CHANZO:TRT Afrika
Soma zaidi
'Hatari ya njaa' kwa maelfu waliokwama katika mji wa Sudan uliozingirwa
Uhusiano kati ya Uturuki na Afrika unaimarika katika nyanja zote
Ankara inaanzisha Tume ya Bunge ili kujenga 'Uturuki Bila Ugaidi' katika hatua ya kihistoria
Papa Leo wa 14 aadhimisha kumbukumbu ya Hiroshima kwa wito wa amani
Magaidi 70 wa al-Shabaab wauawa katika operesheni ya kijeshi Somalia
Mbunge wa Ujerumani anataka kuanzisha adhabu dhidi ya Israeli na kusitisha kuiuzia silaha
Netanyahu alizuia makubaliano ya kusitisha mapigano Gaza na kuachiliwa mateka
Rwanda kuwapokea wahamiaji hadi 250, waliofukuzwa Marekani, serikali inasema
Rais wa Uturuki Erdogan ampongeza Starmer kwa msimamo wake wa dola ya Palestina
Uturuki na Kazakhstan wafanikisha makubaliano 20 muhimu kuelekea maono yao ya pamoja
Wataalamu wa hali ya hewa watadhaharisha ujio mvua kubwa Ethiopia
Vikosi vya usalama vyawaua zaidi ya magaidi 50 wa Al Shabab katika vita vya kuwania mji wa Bariire
Rais wa Uganda azindua mfumo wa mtaji kwa vijana
Wahamiaji 68 kutoka Afrika wafariki katika pwani ya Yemen baada ya boti kupinduka
Hamas inamtuhumu Netanyahu kwa kujaribu kuwaua mateka kupitia njaa
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us