Ethiopia imesema Alhamisi kwamba ilipanda miche ya miti milioni 700 kwa siku moja kama sehemu ya mpango wake wa kitaifa wa upandaji miti, ambao ni Mpango wa Urithi wa Kijani.

Waziri Mkuu wa nchi hiyo Abiy Ahmed, ambaye alizindua mpango huo mwaka 2019, huku akisema juhudi hizo ni zaidi ya kampeni ya mara moja na imekuwa utamaduni wa kitaifa unaolenga kurejesha na kudumisha mazingira.

"Urithi wa Kijani sasa unakuwa utamaduni nchini Ethiopia," Abiy aliandika kwenye X, akibainisha kuwa nchi hiyo iko mbioni kupanda miti bilioni 48 ifikapo mwisho wa msimu wa mvua, na kuifanya nchi hiyo kuongoza kimataifa katika juhudi kubwa za uwekaji kijani kibichi na kurejesha.

Mpango wa Urithi wa Kijani umevutia umakini wa kimataifa kwa kiwango chake, huku wanadiplomasia na viongozi wa kigeni wakishiriki kila mwaka.

Katika siku tatu zilizopita, wakuu wa nchi na wajumbe waliohudhuria Mkutano wa Umoja wa Mataifa wa Mifumo ya Chakula walijiunga na matukio ya upandaji miti.