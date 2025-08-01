Ofisi ya Kamishna Mkuu wa Haki za Kibinadamu wa Umoja wa Mataifa (OHCHR) imeitaka mamlaka za Angola kufanya uchunguzi wa haraka, wa kina na huru kuhusu vifo vya watu wasiopungua 22.

Maandamano hayo yalianza Jumatatu kama mgomo wa madereva wa mabasi madogo kuhusu kupanda kwa theluthi moja ya bei ya dizeli, ikiwa ni sehemu ya juhudi za serikali kupunguza ruzuku ya mafuta.

Kilichoanza wakati maandamano ya kupinga kupanda kwa bei ya mafuta nchini Angola yameongezeka na kuwa machafuko makubwa nchini kote, huku watu wasiopungua 22 wakiuawa na zaidi ya 1,000 kuzuiliwa.

Pia kumeripotiwa matumizi ya nguvu kupita kiasi wakati wa maandamano.

"Picha ambazo hazijathibitishwa zinaonyesha kuwa vikosi vya usalama vilitumia risasi za mabomu ya machozi kuwatawanya waandamanaji, jambo ambalo linaonyesha matumizi ya nguvu yasiyo ya lazima na yasiyo na uwiano," Msemaji wa OHCHR Thameen Al-Kheetan alisema.

Aliongeza kuwa wakati baadhi ya waandamanaji walifanya vurugu na uporaji, nguvu yoyote inayotumiwa na mamlaka lazima ifuate viwango vya kimataifa vya haki za binadamu.