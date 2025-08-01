AFRIKA
2 dk kusoma
UN yakashifu vifo vya watu Angola
Maandamano hayo yalianza Jumatatu kama sehemu ya mgomo wa madereva wa mabasi madogo kuhusu kupanda kwa theluthi moja ya bei ya dizeli, ikiwa ni sehemu ya juhudi za serikali kupunguza ruzuku ya mafuta.
UN yakashifu vifo vya watu Angola
Maandamano hayo yalianza Jumatatu kama mgomo wa madereva wa mabasi madogo kuhusu kupanda kwa theluthi moja ya bei ya dizeli/ Picha: Reuters
1 Agosti 2025

Ofisi ya Kamishna Mkuu wa Haki za Kibinadamu wa Umoja wa Mataifa (OHCHR) imeitaka mamlaka za Angola kufanya uchunguzi wa haraka, wa kina na huru kuhusu vifo vya watu wasiopungua 22.

Maandamano hayo yalianza Jumatatu kama mgomo wa madereva wa mabasi madogo kuhusu kupanda kwa theluthi moja ya bei ya dizeli, ikiwa ni sehemu ya juhudi za serikali kupunguza ruzuku ya mafuta.

Kilichoanza wakati maandamano ya kupinga kupanda kwa bei ya mafuta nchini Angola yameongezeka na kuwa machafuko makubwa nchini kote, huku watu wasiopungua 22 wakiuawa na zaidi ya 1,000 kuzuiliwa.

Pia kumeripotiwa matumizi ya nguvu kupita kiasi wakati wa maandamano.

"Picha ambazo hazijathibitishwa zinaonyesha kuwa vikosi vya usalama vilitumia risasi za mabomu ya machozi kuwatawanya waandamanaji, jambo ambalo linaonyesha matumizi ya nguvu yasiyo ya lazima na yasiyo na uwiano," Msemaji wa OHCHR Thameen Al-Kheetan alisema.

Aliongeza kuwa wakati baadhi ya waandamanaji walifanya vurugu na uporaji, nguvu yoyote inayotumiwa na mamlaka lazima ifuate viwango vya kimataifa vya haki za binadamu.

Inapendekezwa

"Watu wowote ambao wanaweza kuwa wanashikiliwa kiholela lazima waachiliwe mara moja."

Kulingana na ripoti za vyombo vya habari, maandamano hayo yalienea haraka, na kuwa mojawapo ya mawimbi ya maandamano yaliyosumbua zaidi Angola katika miaka ya hivi karibuni.

Maafisa wa serikali waliripoti kwamba afisa mmoja wa polisi alikuwa miongoni mwa waliouawa.

Takriban watu 200 wanasemekana kujeruhiwa na maduka na magari kuharibiwa, hasa katika mji mkuu, Luanda.


CHANZO:TRT Swahili
Soma zaidi
'Hatari ya njaa' kwa maelfu waliokwama katika mji wa Sudan uliozingirwa
Uhusiano kati ya Uturuki na Afrika unaimarika katika nyanja zote
Ankara inaanzisha Tume ya Bunge ili kujenga 'Uturuki Bila Ugaidi' katika hatua ya kihistoria
Papa Leo wa 14 aadhimisha kumbukumbu ya Hiroshima kwa wito wa amani
Magaidi 70 wa al-Shabaab wauawa katika operesheni ya kijeshi Somalia
Mbunge wa Ujerumani anataka kuanzisha adhabu dhidi ya Israeli na kusitisha kuiuzia silaha
Netanyahu alizuia makubaliano ya kusitisha mapigano Gaza na kuachiliwa mateka
Rwanda kuwapokea wahamiaji hadi 250, waliofukuzwa Marekani, serikali inasema
Rais wa Uturuki Erdogan ampongeza Starmer kwa msimamo wake wa dola ya Palestina
Uturuki na Kazakhstan wafanikisha makubaliano 20 muhimu kuelekea maono yao ya pamoja
Wataalamu wa hali ya hewa watadhaharisha ujio mvua kubwa Ethiopia
Vikosi vya usalama vyawaua zaidi ya magaidi 50 wa Al Shabab katika vita vya kuwania mji wa Bariire
Rais wa Uganda azindua mfumo wa mtaji kwa vijana
Wahamiaji 68 kutoka Afrika wafariki katika pwani ya Yemen baada ya boti kupinduka
Hamas inamtuhumu Netanyahu kwa kujaribu kuwaua mateka kupitia njaa
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us