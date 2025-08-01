Mashindano ya CHAN 2024 yamebisha hodi kwenye ardhi ya Afrika Mashariki na taswira ya timu zinazotoka ukanda huo iko hivi.

Tanzania watakuwa wakifungua dimba la michuano hii, watakapopepetana na Burkina Faso, katika mchezo wa Kundi B, utakaofanyika katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam.

Licha ya kuwa nyumbani, ‘Taifa Stars’, inayoongozwa na Hemed Suleiman Ali maarufu kama Morocco, itakuwa na kibarua kigumu mbele ya Wabukinabe, wenye kushika nafasi ya 63 kwa ubora wa soka duniani.

Tanzania, ambayo pia ipo kundi moja na Madagascar, Mauritania na Jamhuri ya Afrika ya Kati, inashika nafasi ya 103 ulimwenguni.

Yote tisa, kumi ni mtiti utakaoibuka kwenye Kundi A, ambako Kenya watajaribu kutumia viwanja vya Moi Kasarani na Nyayo, kurudisha imani ya wapenda soka kwa timu ya Harambee Stars, ambayo kwa kiasi fulani wameikatia tamaa timu yao ya taifa inayoongozwa na nyota wa zamani wa Porto na West Ham United, Benni McCarthy.

Ama kwa hakika, itakuwa ni patashika nguo kuchanika ndani ya kundi hilo, wakati ambapo Harambee Stars, yenye kushika nafasi ya 109 duniani, itakapofungua dimba na DRC, wababe wa soka katika ukanda wa Afrika Mashariki.

Haitokuwa michuano rahisi kwa Kenya, ambayo hivi karibuni ilisusia michuano maalumu ya mataifa manne iliyofanyika nchini Tanzania, kwani bado watakuwa na kibarua kigumu cha kuvuka viunzi vya wababe wa soka Afrika, timu ya Morocco, bila kuwasahau Zambia na Angola.