AFRIKA
2 dk kusoma
Mhubiri maarufu Kenya akana kuwa alitabiri dunia itakwisha Agosti 2, 2025
Mwaka jana, madai kama hayo yaliyohusishwa na nabii huyo pia yalienea, yakidai kuwa unabii wake ukitabiri Novemba 2, 2024 kuwa siku ya mwisho.
Mhubiri maarufu Kenya akana kuwa alitabiri dunia itakwisha Agosti 2, 2025
David Owuor anajiita nabii/ picha: Reuters / Public domain
1 Agosti 2025

Mhubiri mashuhuri nchini Kenya anayejiita Nabii David Owuor amekanusha madai ya mitandaoni kwamba alitabiri Agosti 2, 2025 kuwa mwisho wa dunia.

Katika taarifa rasmi iliyotolewa na kanisa lake siku ya Ijumaa, kanisa hilo lilipuuza ripoti zinazosambazwa na kusema ni za uongo na zinaenezwa makusudi ili kuharibu sifa ya mhubiri huyo na kudhoofisha ujumbe wa huduma yake.

"Uongozi wa kanisa unashutumu vikali kuenea kwa habari za uwongo na za kupotosha kuhusu Ulimwengu unaoisha Agosti 2, 2025," taarifa hiyo ilisoma.

Nabii huyo alipata umaarufu alipofanya ibada ya umma mwaka 2013 kabla ya uchaguzi mkuu nchini ambapo naibu Waziri Mkuu na mgombea urais wakati huo Uhuru Kenyatta pamoja na Waziri Mkuu wakati huo Raila Odinga walihudhuria.

Kanisa hilo liliwashutumu wale waliohusika na ripoti hizo kwa kupotosha mafundisho ya nabii huyo ili kulidharau kanisa.

Inapendekezwa

"Madai haya yanalenga kudhuru sio tu sifa ya nabii wa bwana, Dkt David Owuor, na kanisa lake, lakini pia umoja na ushuhuda wa kanisa letu," taarifa hiyo iliongeza.

Dkt. David Edward Owuor, anayejiita nabii, ni mmoja wa watu mashuhuri wa kidini nchini Kenya hasa kwa sababu anavutia halaiki ya watu kila mara.

Anajulikana kwa mikutano yake mikuu ya hadhara, suti ya pekee ya rangi nyeupe, na wito mkali wa toba, ambao umevutia maelfu ya watu kwenye huduma yake.

Habari za siku hiyo ya mwisho zilizua hofu kwa baadhi ya waumini.

Hii haikuwa mara ya kwanza kwa habari kama hizo kuibuka mtandaoni.

Mwaka jana, madai sawa na hayo yaliyohusishwa na nabii huyo pia yalienea, yakidai kuwa unabii wake ulisema kwamba Novemba 2, 2024 itakuwa siku ya mwisho.

CHANZO:TRT Swahili
Soma zaidi
'Hatari ya njaa' kwa maelfu waliokwama katika mji wa Sudan uliozingirwa
Uhusiano kati ya Uturuki na Afrika unaimarika katika nyanja zote
Ankara inaanzisha Tume ya Bunge ili kujenga 'Uturuki Bila Ugaidi' katika hatua ya kihistoria
Papa Leo wa 14 aadhimisha kumbukumbu ya Hiroshima kwa wito wa amani
Magaidi 70 wa al-Shabaab wauawa katika operesheni ya kijeshi Somalia
Mbunge wa Ujerumani anataka kuanzisha adhabu dhidi ya Israeli na kusitisha kuiuzia silaha
Netanyahu alizuia makubaliano ya kusitisha mapigano Gaza na kuachiliwa mateka
Rwanda kuwapokea wahamiaji hadi 250, waliofukuzwa Marekani, serikali inasema
Rais wa Uturuki Erdogan ampongeza Starmer kwa msimamo wake wa dola ya Palestina
Uturuki na Kazakhstan wafanikisha makubaliano 20 muhimu kuelekea maono yao ya pamoja
Wataalamu wa hali ya hewa watadhaharisha ujio mvua kubwa Ethiopia
Vikosi vya usalama vyawaua zaidi ya magaidi 50 wa Al Shabab katika vita vya kuwania mji wa Bariire
Rais wa Uganda azindua mfumo wa mtaji kwa vijana
Wahamiaji 68 kutoka Afrika wafariki katika pwani ya Yemen baada ya boti kupinduka
Hamas inamtuhumu Netanyahu kwa kujaribu kuwaua mateka kupitia njaa
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us