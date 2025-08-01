Mhubiri mashuhuri nchini Kenya anayejiita Nabii David Owuor amekanusha madai ya mitandaoni kwamba alitabiri Agosti 2, 2025 kuwa mwisho wa dunia.

Katika taarifa rasmi iliyotolewa na kanisa lake siku ya Ijumaa, kanisa hilo lilipuuza ripoti zinazosambazwa na kusema ni za uongo na zinaenezwa makusudi ili kuharibu sifa ya mhubiri huyo na kudhoofisha ujumbe wa huduma yake.

"Uongozi wa kanisa unashutumu vikali kuenea kwa habari za uwongo na za kupotosha kuhusu Ulimwengu unaoisha Agosti 2, 2025," taarifa hiyo ilisoma.

Nabii huyo alipata umaarufu alipofanya ibada ya umma mwaka 2013 kabla ya uchaguzi mkuu nchini ambapo naibu Waziri Mkuu na mgombea urais wakati huo Uhuru Kenyatta pamoja na Waziri Mkuu wakati huo Raila Odinga walihudhuria.

Kanisa hilo liliwashutumu wale waliohusika na ripoti hizo kwa kupotosha mafundisho ya nabii huyo ili kulidharau kanisa.