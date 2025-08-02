Afisa wa Umoja wa Mataifa alikanusha Ijumaa ripoti zinazodai kuwa shirika hilo la kimataifa limekamilisha mipango ya kuhamisha ofisi kuu za mashirika muhimu kwenda Kenya kufikia mwaka 2026.
"Si jambo lililohakikishwa," alisema naibu msemaji Farhan Haq alipoulizwa iwapo anathibitisha ripoti kwamba makao makuu ya UNICEF, UN Women, na UNFPA yatahamishwa kutoka New York City hadi mji mkuu wa Kenya, Nairobi, kufikia mwaka 2026.
"Kuna chaguo fulani, kama mnavyojua, yanayozingatiwa kuhusu jinsi ya kufanya Umoja wa Mataifa kuwa wa gharama nafuu zaidi," alisema.
Mapendekezo fulani yanajadiliwa katika ngazi mbalimbali, kama vile bodi za utendaji za mashirika mbalimbali na wafanyakazi wa mashirika hayo, aliongeza.
"Kwa hivyo tuko katika hatua za awali, lakini kile ambacho Katibu Mkuu (Antonio Guterres) alieleza ni kwamba mojawapo ya hatua zinazozingatiwa ni kuweka sehemu kubwa ya shughuli zetu mashinani na katika maeneo ambapo gharama ni za chini," Haq alisema.