Afisa wa Umoja wa Mataifa alikanusha Ijumaa ripoti zinazodai kuwa shirika hilo la kimataifa limekamilisha mipango ya kuhamisha ofisi kuu za mashirika muhimu kwenda Kenya kufikia mwaka 2026.

"Si jambo lililohakikishwa," alisema naibu msemaji Farhan Haq alipoulizwa iwapo anathibitisha ripoti kwamba makao makuu ya UNICEF, UN Women, na UNFPA yatahamishwa kutoka New York City hadi mji mkuu wa Kenya, Nairobi, kufikia mwaka 2026.

"Kuna chaguo fulani, kama mnavyojua, yanayozingatiwa kuhusu jinsi ya kufanya Umoja wa Mataifa kuwa wa gharama nafuu zaidi," alisema.