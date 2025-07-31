AFRIKA
1 dk kusoma
Mauaji ya Simba wa utafiti yazua utata nchini Zimbabwe
Hii ni baada ya mwindaji mmoja nchini humo kumuua Simba anayedaiwa kutumika kwa utafiti wa wanyamapori.
Mauaji ya Simba wa utafiti yazua utata nchini Zimbabwe
Simba aitwaye Blondie aliuwawa ndani ya Hifadhi ya Taifa ya Hwange nchini Zimbabwe./Picha: Wengine
31 Julai 2025

Wadau wa uhifadhi nchini Zimbabwe wameoneshwa kukerwa na mauaji ya simba mmoja aliyekuwa amevalishwa cola, kwa sababu za kiutafiti.

Tukio hilo, ambalo lilimhusisha mwindaji wa wanyamapori huko Zimbabwe, limeibua kumbukumbu za simba aliyefahamika kama Cecil, ambaye aliuwawa na watalii kutoka Marekani, miaka 10 iliyopita.

Blondie, simba aliyekuwa amefungwa cola shingoni, alikuwa ni sehemu ya utafiti wa Chuo Kikuu cha Oxford, zoezi lililokuwa limesimamiwa na kampuni ya utalii ya Africa Geographic.

Inapendekezwa

Inadaiwa kuwa, Blondie aliuwawa mwezi Juni, karibu na Hifadhi ya Taifa ya Hwange, baada ya kuhadaiwa kutoka eneo la hifadhi hadi kwenye eneo la kuwindia wanyama.

Kufuatia malalamiko kutoka kada ya uhifadhi, msemaji wa Hifadhi za Taifa Zimbwabwe, aliliambia shirika la habari la Associated Press kuwa zoezi hilo ‘lilifanyika kihalali’, akiongeza kuwa mwindaji alikuwa na kibali halali cha kumuwinda mnyama huyo.

Kila mwaka, Zimbabwe hutoa kibali cha kuvuna simba 100, huku wawindaji wabobezi wakilipa fedha nyingi kwa ajili kuwinda simba na kuondoka na kichwa au ngozi zao kama kumbukumbu.

CHANZO:AP
Soma zaidi
'Hatari ya njaa' kwa maelfu waliokwama katika mji wa Sudan uliozingirwa
Uhusiano kati ya Uturuki na Afrika unaimarika katika nyanja zote
Ankara inaanzisha Tume ya Bunge ili kujenga 'Uturuki Bila Ugaidi' katika hatua ya kihistoria
Papa Leo wa 14 aadhimisha kumbukumbu ya Hiroshima kwa wito wa amani
Magaidi 70 wa al-Shabaab wauawa katika operesheni ya kijeshi Somalia
Mbunge wa Ujerumani anataka kuanzisha adhabu dhidi ya Israeli na kusitisha kuiuzia silaha
Netanyahu alizuia makubaliano ya kusitisha mapigano Gaza na kuachiliwa mateka
Rwanda kuwapokea wahamiaji hadi 250, waliofukuzwa Marekani, serikali inasema
Rais wa Uturuki Erdogan ampongeza Starmer kwa msimamo wake wa dola ya Palestina
Uturuki na Kazakhstan wafanikisha makubaliano 20 muhimu kuelekea maono yao ya pamoja
Wataalamu wa hali ya hewa watadhaharisha ujio mvua kubwa Ethiopia
Vikosi vya usalama vyawaua zaidi ya magaidi 50 wa Al Shabab katika vita vya kuwania mji wa Bariire
Rais wa Uganda azindua mfumo wa mtaji kwa vijana
Wahamiaji 68 kutoka Afrika wafariki katika pwani ya Yemen baada ya boti kupinduka
Hamas inamtuhumu Netanyahu kwa kujaribu kuwaua mateka kupitia njaa
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us