Wadau wa uhifadhi nchini Zimbabwe wameoneshwa kukerwa na mauaji ya simba mmoja aliyekuwa amevalishwa cola, kwa sababu za kiutafiti.

Tukio hilo, ambalo lilimhusisha mwindaji wa wanyamapori huko Zimbabwe, limeibua kumbukumbu za simba aliyefahamika kama Cecil, ambaye aliuwawa na watalii kutoka Marekani, miaka 10 iliyopita.

Blondie, simba aliyekuwa amefungwa cola shingoni, alikuwa ni sehemu ya utafiti wa Chuo Kikuu cha Oxford, zoezi lililokuwa limesimamiwa na kampuni ya utalii ya Africa Geographic.