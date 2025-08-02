MICHEZO
2 dk kusoma
CAF yaweka bayana masharti muhimu ya kukusanya alama katika makundi CHAN 2024
Iwapo timu zitasalia kuwa sawa kwa magoli na alama (sare) utaratibu wa 'Fair Play' utatumika, kwa kutumia mfumo wa kukata pointi kulingana na makosa ya wachezaji na kadi walizokula
CAF yaweka bayana masharti muhimu ya kukusanya alama katika makundi CHAN 2024
CAF imeweka wazi kanuni za kutumika katika kutenganisha timu zilizotoka sare awamu ya makundi group stage rules for CHAN 2024 / CAF
2 Agosti 2025

Shirikisho la Mpira wa Miguu Afrika (CAF) limethibitisha kanuni muhimu kuhusu michuano ya TotalEnergies CAF ya Mataifa ya Afrika (CHAN), PAMOJA 2024 inapokuja kucheza kwa makundi.

Sheria za mechi za mpira wa miguu zitafuatwa kama kawaida, lakini CAF imeweka wazi, pale timu zinashikana kwa alama na magoli, watatumia vigezo kadhaa kuchuja na kuamua nani anafuzu.

Katika tukio la sare kati ya timu mbili:

Inapendekezwa

  • Kipaumbele kitatolewa kwanza kwa matokeo ya mechi ya ana kwa ana kati yao.

  • Kisha tofauti ya malengo katika mechi zote za kikundi inazingatiwa.

  • Ikifuatiwa na jumla ya mabao yaliyofungwa katika michezo yote ya kikundi.

Iwapo timu zitasalia kuwa sawa, mwenendo wa ‘Fair Play’ utatumika, kwa kutumia mfumo wa kukata alama:

  • Pointi 1 kwa kadi ya njano

  • Alama 3 kwa kadi mbili za njano kwenye mechi (kadi nyekundu)

  • Alama 4 kwa kadi nyekundu ya moja kwa moja

  • Alama 5 kwa kadi ya njano na kadi nyekundu ya moja kwa moja

  • Iwapo yote mengine hayatafaulu, Droo ya kura iliofanywa na Kamati ya Maandalizi ndio itaamua kiwango.

    Wakati zaidi ya timu mbili zimeshikana kwa alama, vigezo vinakuwa ngumu zaidi:

  • Alama zinazopatikana katika mechi kati ya timu zilizofungana zitazingatiwa kwanza, zikifuatiwa na tofauti ya mabao na mabao yaliyopatikana ndani ya sehemu hiyo ndogo ya mechi.

  • Ikiwa timu mbili bado haziwezi kutenganishwa baada ya kutumia vigezo hivi, sheria hurudi kwenye kulinganisha timu hizo mbili tena kwa kutumia hatua sawa.

  • Ikiwa hakuna tofauti ya wazi inayoweza kufanywa, basi utendaji wa jumla wa kundi, kupitia tofauti ya mabao, mabao yaliyofungwa, na pointi za mchezo wa haki, zitatumika kabla ya droo ya mwisho ya kura.

    Mwishoni mwa awamu ya makundi, timu mbili za juu kutoka kila kundi zitafuzu hadi Robo fainali. Mechi hizi za mtoano zitaunganishwa kama ifuatavyo:

  • Mshindi Kundi A dhidi ya mshindi wa pili wa Kundi B

  • · Mshindi Kundi B vs mshindi wa pili Kundi A

  • Mshindi Kundi C dhidi ya mshindi wa pili Kundi D

  • Mshindi Kundi D dhidi ya Mshindi wa pili Kundi C

CHANZO:TRT Afrika Swahili
