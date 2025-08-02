Shirikisho la Mpira wa Miguu Afrika (CAF) limethibitisha kanuni muhimu kuhusu michuano ya TotalEnergies CAF ya Mataifa ya Afrika (CHAN), PAMOJA 2024 inapokuja kucheza kwa makundi.

Sheria za mechi za mpira wa miguu zitafuatwa kama kawaida, lakini CAF imeweka wazi, pale timu zinashikana kwa alama na magoli, watatumia vigezo kadhaa kuchuja na kuamua nani anafuzu.

Katika tukio la sare kati ya timu mbili: