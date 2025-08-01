Mnamo Julai 31, 2025, wawakilishi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo (DRC) na Rwanda (Rwanda), pamoja na waangalizi kutoka Marekani, Qatar, Togo (kama mpatanishi wa Umoja wa Afrika), na Tume ya Umoja wa Afrika walifanya mkutano wa kwanza wa Kamati ya Pamoja ya Kusimamia Mkataba wa Amani Kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo na Rwanda, Washington, 2025.

Kikundi cha silaha cha M23 kilifanya vurugu Mashariki mwa DRC huku DRC ikidai kinasaidiwa na Rwanda, tuhuma ambazo Rwanda inakanusha.

Inayohusiana TRT Global - Je, kikundi cha M23 kitaondoka mashariki mwa DRC baada ya makubaliano ya hivi majuzi?

Wahusika walichagua wenyeviti wao wa Kamati na wakapitisha miongozo za kufuata kusimamia mikutano ya baadaye ya Kamati.

“ Kamati ya Pamoja ya Uangalizi ina jukumu la kuwa kama jukwaa la utekelezaji na utatuzi wa migogoro ya makubaliano ya amani. Kamati inawajibika kupokea malalamiko kuhusu ukiukaji wa makubaliano, kuchukua hatua zinazofaa kushughulikia ukiukaji, na kutatua mizozo kwa amani,” taarifa yao ya pamoja inasema.

Makubaliano ya Juni 2025