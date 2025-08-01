Mnamo Julai 31, 2025, wawakilishi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo (DRC) na Rwanda (Rwanda), pamoja na waangalizi kutoka Marekani, Qatar, Togo (kama mpatanishi wa Umoja wa Afrika), na Tume ya Umoja wa Afrika walifanya mkutano wa kwanza wa Kamati ya Pamoja ya Kusimamia Mkataba wa Amani Kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo na Rwanda, Washington, 2025.
Kikundi cha silaha cha M23 kilifanya vurugu Mashariki mwa DRC huku DRC ikidai kinasaidiwa na Rwanda, tuhuma ambazo Rwanda inakanusha.
Wahusika walichagua wenyeviti wao wa Kamati na wakapitisha miongozo za kufuata kusimamia mikutano ya baadaye ya Kamati.
“ Kamati ya Pamoja ya Uangalizi ina jukumu la kuwa kama jukwaa la utekelezaji na utatuzi wa migogoro ya makubaliano ya amani. Kamati inawajibika kupokea malalamiko kuhusu ukiukaji wa makubaliano, kuchukua hatua zinazofaa kushughulikia ukiukaji, na kutatua mizozo kwa amani,” taarifa yao ya pamoja inasema.
Makubaliano ya Juni 2025
Makubaliano kati ya Rwanda na DRC yalifanyika Juni 2025 kuashiria mafanikio katika mazungumzo yaliyoratibiwa na uongozi wa Rais wa Marekani Donald Trump, ambayo yanalenga kukomesha mapigano ambayo yamesababisha vifo vya maelfu ya watu mashariki mwa DRC.
Eneo hilo lina utajiri wa madini ya tantalum, dhahabu, kobalti, shaba, lithiamu na madini mengine.
Makubaliano hayo yanatoa fursa kwa Marekani kupata madini muhimu, na kuibua maswali kuhusu nia halisi ya Marekani kujihusisha kwake katika mchakato wa amani.
Katika makubaliano ya Washington, nchi hizo mbili za Kiafrika ziliahidi kutekeleza makubaliano ya 2024 ambayo miongoni mwao itakuwa kuondoka kwa wanajeshi wa Rwanda Mashariki mwa Congo ndani ya siku 90.
Katika mkutano wa kamati mpya walijadili maendeleo ya utekelezaji wa Mkataba huo wa amani uliotiwa saini na DRC na Rwanda kwa lengo la kumaliza vita nchini DRC, na kuandaa mkutano wa kwanza wa Kuratibu Usalama wa Pamoja.
Umoja wa Afrika, Qatar, na Marekani zilishiriki katika majadiliano haya ili kuhakikisha uwiano kati ya juhudi za utekelezaji na mipango inayoendelea inayolenga mazungumzo na amani ya kudumu katika eneo hilo.