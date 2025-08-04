Pejabat Thailand dan Kamboja bertemu di Malaysia pada hari Senin, sementara gencatan senjata antara kedua negara tetangga tersebut tetap berlangsung, menurut sebuah pernyataan.

Hubungan antara Thailand dan Kamboja memburuk dalam beberapa minggu terakhir karena ketegangan meningkat hingga serangan udara lintas perbatasan dan tembakan roket, yang menewaskan dan melukai puluhan orang, termasuk tentara. Konflik ini berakhir dengan gencatan senjata pada 28 Juli.

Pejabat dari kedua pihak mengadakan diskusi sebelum pertemuan Komite Perbatasan Umum (GBC) pada hari Kamis, yang diharapkan akan menetapkan arah untuk peta jalan de-eskalasi yang lebih luas di bawah kerangka kerja ASEAN, serta kerja sama militer bilateral.

Sebelum pertemuan tersebut, Menteri Pertahanan Malaysia Mohamed Khaled Nordin mengadakan konferensi video trilateral pada hari Minggu dengan mitra-mitranya dari Kamboja dan Thailand, yaitu Jenderal Tea Seiha dan Jenderal Natthaphon Narkphanit.

Menteri pertahanan Malaysia mengatakan bahwa pertemuan GBC mendatang akan melibatkan pengamat dari Malaysia, AS, dan China, mencerminkan minat internasional untuk memastikan resolusi damai atas ketegangan perbatasan tersebut.