ASIA
2 menit membaca
Thailand dan Kamboja bertemu di Malaysia untuk menyelesaikan sengketa perbatasan, gencatan senjata tetap berlaku
Pembicaraan awal diadakan sebelum pertemuan Komite Perbatasan Umum pada hari Kamis untuk membahas de-eskalasi dan kerja sama di bawah ASEAN.
Thailand dan Kamboja bertemu di Malaysia untuk menyelesaikan sengketa perbatasan, gencatan senjata tetap berlaku
PM Kamboja dan Thailand bersalaman sementara PM Malaysia Anwar Ibrahim memeluk mereka setelah perundingan gencatan senjata di Putrajaya, 28 Juli 2025. / AFP
4 Agustus 2025

Pejabat Thailand dan Kamboja bertemu di Malaysia pada hari Senin, sementara gencatan senjata antara kedua negara tetangga tersebut tetap berlangsung, menurut sebuah pernyataan.

Hubungan antara Thailand dan Kamboja memburuk dalam beberapa minggu terakhir karena ketegangan meningkat hingga serangan udara lintas perbatasan dan tembakan roket, yang menewaskan dan melukai puluhan orang, termasuk tentara. Konflik ini berakhir dengan gencatan senjata pada 28 Juli.

Pejabat dari kedua pihak mengadakan diskusi sebelum pertemuan Komite Perbatasan Umum (GBC) pada hari Kamis, yang diharapkan akan menetapkan arah untuk peta jalan de-eskalasi yang lebih luas di bawah kerangka kerja ASEAN, serta kerja sama militer bilateral.

TerkaitTRT Global - Thailand memperketat keamanan di perbatasan setelah bentrokan mematikan dengan Kamboja

Sebelum pertemuan tersebut, Menteri Pertahanan Malaysia Mohamed Khaled Nordin mengadakan konferensi video trilateral pada hari Minggu dengan mitra-mitranya dari Kamboja dan Thailand, yaitu Jenderal Tea Seiha dan Jenderal Natthaphon Narkphanit.

Menteri pertahanan Malaysia mengatakan bahwa pertemuan GBC mendatang akan melibatkan pengamat dari Malaysia, AS, dan China, mencerminkan minat internasional untuk memastikan resolusi damai atas ketegangan perbatasan tersebut.

recommended

Bangkok dan Phnom Penh memiliki sengketa perbatasan di sepanjang Provinsi Preah Vihear di Kamboja dan Provinsi Ubon Ratchathani di timur laut Thailand, dengan ketegangan yang kembali memanas sejak 28 Mei, ketika seorang tentara Kamboja tewas.

Secara terpisah, tentara Thailand pada hari Senin mengatakan bahwa mereka menahan 18 tentara Kamboja sebagai "tawanan perang."

TerkaitTRT Global - Penjelasan: Apa yang menyebabkan ketegangan perbatasan antara Thailand dan Kamboja?

Para tawanan perang tersebut "akan dipulangkan setelah penghentian total konflik bersenjata sesuai dengan ketentuan Konvensi Jenewa," kata tentara dalam sebuah pernyataan.

Sekitar 20 tentara Kamboja ditangkap oleh pasukan Thailand selama bentrokan perbatasan baru-baru ini, dua di antaranya telah dipulangkan minggu lalu.

SUMBER:AP
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us