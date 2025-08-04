Pejabat Thailand dan Kamboja bertemu di Malaysia pada hari Senin, sementara gencatan senjata antara kedua negara tetangga tersebut tetap berlangsung, menurut sebuah pernyataan.
Hubungan antara Thailand dan Kamboja memburuk dalam beberapa minggu terakhir karena ketegangan meningkat hingga serangan udara lintas perbatasan dan tembakan roket, yang menewaskan dan melukai puluhan orang, termasuk tentara. Konflik ini berakhir dengan gencatan senjata pada 28 Juli.
Pejabat dari kedua pihak mengadakan diskusi sebelum pertemuan Komite Perbatasan Umum (GBC) pada hari Kamis, yang diharapkan akan menetapkan arah untuk peta jalan de-eskalasi yang lebih luas di bawah kerangka kerja ASEAN, serta kerja sama militer bilateral.
Sebelum pertemuan tersebut, Menteri Pertahanan Malaysia Mohamed Khaled Nordin mengadakan konferensi video trilateral pada hari Minggu dengan mitra-mitranya dari Kamboja dan Thailand, yaitu Jenderal Tea Seiha dan Jenderal Natthaphon Narkphanit.
Menteri pertahanan Malaysia mengatakan bahwa pertemuan GBC mendatang akan melibatkan pengamat dari Malaysia, AS, dan China, mencerminkan minat internasional untuk memastikan resolusi damai atas ketegangan perbatasan tersebut.
Bangkok dan Phnom Penh memiliki sengketa perbatasan di sepanjang Provinsi Preah Vihear di Kamboja dan Provinsi Ubon Ratchathani di timur laut Thailand, dengan ketegangan yang kembali memanas sejak 28 Mei, ketika seorang tentara Kamboja tewas.
Secara terpisah, tentara Thailand pada hari Senin mengatakan bahwa mereka menahan 18 tentara Kamboja sebagai "tawanan perang."
Para tawanan perang tersebut "akan dipulangkan setelah penghentian total konflik bersenjata sesuai dengan ketentuan Konvensi Jenewa," kata tentara dalam sebuah pernyataan.
Sekitar 20 tentara Kamboja ditangkap oleh pasukan Thailand selama bentrokan perbatasan baru-baru ini, dua di antaranya telah dipulangkan minggu lalu.