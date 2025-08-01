Pada 29 Juli, ketika kabinet Inggris mengumumkan bahwa Inggris akhirnya akan memulai proses pengakuan terhadap Negara Palestina, saya sedang dalam panggilan Zoom dengan seorang lulusan hukum muda Palestina yang hidup di pengasingan.
Matanya bengkak, suaranya tenang namun berat. Hanya beberapa jam sebelumnya, sembilan anggota keluarganya, termasuk anak-anak, tewas dalam serangan udara Israel di kamp baru Nuseirat.
Dia tidak mencari simpati. Keteguhannya sangat mengesankan; dia kembali mendokumentasikan penyiksaan dan pengusiran massal untuk kasus-kasus yang kami kumpulkan, dan dengan tenang bertanya, “Apakah dunia membutuhkan negara Palestina jika tidak ada lagi orang Palestina yang tersisa untuk tinggal di dalamnya?”
Sementara Inggris mengaitkan pengakuannya dengan gencatan senjata bersyarat, negara lain seperti Prancis, Spanyol, dan Irlandia menegaskan kembali pengakuan mereka, dan pada 30 Juli, Kanada mengumumkan niatnya untuk mengikuti langkah tersebut. Hal ini dianggap sebagai pergeseran diplomatik.
Namun, rakyat Palestina sudah terlalu sering melihat pola ini: pengakuan tanpa penegakan bukanlah keadilan, melainkan kemunafikan.
Kanada, meskipun menjanjikan pengakuan simbolis, tetap memasok senjata ke Israel. Inggris berbicara tentang status kenegaraan tetapi masih menolak untuk menghentikan ekspor senjata.
Bagi keduanya, pengakuan lebih berfungsi sebagai jalan keluar daripada sikap moral, melindungi mereka dari akuntabilitas sambil tetap mendukung mesin perang Israel.
Pernyataan-pernyataan ini, yang dibingkai sebagai bagian dari inisiatif Eropa yang lebih luas, disajikan sebagai bukti bahwa 'solusi dua negara' masih memiliki makna simbolis dalam tatanan hukum, meskipun secara material telah runtuh.
Namun, bagi rakyat Palestina yang menghadapi kelaparan yang dipaksakan oleh Israel di Gaza dan kekerasan kolonial pemukim yang meningkat di Tepi Barat yang diduduki, isyarat semacam itu terasa hampa. Ini adalah pengingat bahwa sementara Eropa menyatakan Palestina sebagai negara, mereka tidak menawarkan perlindungan kepada rakyat yang sedang dihapuskan di lapangan.
Sejak 7 Oktober 2023, Gaza telah menjadi lokasi kelaparan massal yang dipaksakan oleh Israel, pemboman udara, dan pembunuhan massal terhadap warga sipil, sementara Tepi Barat yang diduduki terpecah akibat ekspansi pemukim dan serangan militer.
Pengakuan, ketika terpisah dari penegakan, terasa lebih seperti sandiwara daripada kemajuan, sebuah ritual diplomatik yang mengakui kedaulatan di atas kertas sambil mengabaikan kampanye penghapusan di lapangan.
Warisan imperial Inggris yang panjang di Palestina memberikan bayangan panjang atas sikapnya saat ini. Deklarasi Balfour 1917, yang dikeluarkan tanpa berkonsultasi dengan penduduk asli Arab Palestina, menjanjikan “rumah nasional bagi orang Yahudi” di tanah yang bukan miliknya.
Lebih dari satu abad kemudian, Inggris kini memberikan pengakuan bersyarat kepada rakyat Palestina, tetapi hanya jika Israel tidak menghentikan perang. Struktur izin terus mengalir dalam satu arah: dari penjajah ke yang dijajah, dari penjajah ke yang diduduki.
Pertanyaannya, kemudian, bukanlah apakah Palestina memenuhi syarat sebagai negara, tetapi apakah komunitas internasional akan menghubungkan kata-katanya dengan tindakan yang membuat status kenegaraan menjadi bermakna.
Status kenegaraan Palestina sudah ada - hukum sudah berbicara.
Pengakuan oleh London, Paris, atau ibu kota lainnya tidak menciptakan Palestina; itu hanya mengakui apa yang sudah ditegaskan oleh hukum internasional.
Konvensi Montevideo menetapkan empat kriteria objektif untuk status kenegaraan: populasi permanen, wilayah yang ditentukan, pemerintahan yang berfungsi, dan kapasitas untuk terlibat dalam hubungan internasional. Palestina memenuhi semua kriteria tersebut.
Seperti yang dikemukakan oleh mendiang James Crawford dalam The Creation of States in International Law, “pendudukan atau perbatasan yang dipersengketakan tidak membatalkan status kenegaraan… status kenegaraan ditentukan oleh kriteria objektif, bukan oleh kepenuhan kedaulatan.”
Sejak Deklarasi Kemerdekaan Palestina 1988, lebih dari 140 negara, sebagian besar dari Global South, telah secara resmi mengakui Palestina.
Majelis Umum PBB telah mengakui Palestina sebagai negara pengamat non-anggota, memberikan akses ke perjanjian internasional dan Pengadilan Kriminal Internasional.
Pengadilan Internasional, dalam Opini Penasihatnya tahun 2004 tentang pembangunan tembok pemisah oleh Israel, melangkah lebih jauh: ia menegaskan bahwa hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri adalah norma erga omnes, yang menjadi kewajiban semua negara, dan tidak dapat ditangguhkan oleh pendudukan, aneksasi, atau “negosiasi.”
Pada tahun 2024, Hakim Gomez Robledo, dalam pendapat terpisahnya dalam kasus tersebut, menyampaikan peringatan yang masih relevan hingga saat ini.
Ia memperingatkan bahwa pengakuan tidak boleh menjadi "pengganti tindakan nyata untuk mengakhiri pendudukan," atau dalih untuk menunda penikmatan penuh kedaulatan Palestina.
Namun demikian, justru itulah risiko yang ditimbulkan oleh gelombang gestur Barat saat ini: deklarasi yang menggunakan bahasa kenegaraan sebagai ritual, yang berfungsi untuk menormalkan proyek aneksasi Israel alih-alih menantangnya.
Tanpa penegakan hukum, sanksi, tindakan hukum, dan langkah-langkah aktif untuk membongkar pendudukan, pengakuan berisiko melegitimasi status quo yang dibangun di atas kelaparan, perampasan, dan apa yang kini digambarkan oleh para ahli PBB sebagai apartheid dan potensi genosida.
Pengakuan tanpa penegakan hukum menjadi kolusi
Tanpa penegakan hukum, deklarasi kenegaraan Palestina, baik dari Eropa maupun negara lain, berisiko hanya menjadi koreografi diplomatik belaka.
Deklarasi-deklarasi ini menenangkan hati nurani internasional, sementara membiarkan rakyat Palestina terpapar kampanye perampasan dan pemusnahan. Isyarat-isyarat ini secara rutin dibingkai sebagai upaya menghidupkan kembali solusi dua negara.
Namun, kerangka kerja tersebut telah ditiadakan melalui strategi yang disengaja.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dengan jelas menyatakan pada akhir tahun 2024, "Di bawah kepemimpinan saya, tidak akan ada negara Palestina." Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, arsitek perluasan permukiman di Tepi Barat yang diduduki, telah mengulangi mantranya: "Tidak ada rakyat Palestina; tanah ini milik kami sendiri."
Ini bukanlah provokasi yang terisolasi; ini adalah doktrin yang mengatur negara yang terus memperluas permukiman, memecah-belah wilayah Palestina, dan menormalkan aneksasi sebagai kebijakan.
Pengakuan yang gagal menegaskan secara eksplisit batas-batas tahun 1967, sebagaimana diamanatkan oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2334, tidak menghadapi kenyataan ini; malah memperkuatnya.
Dengan membiarkan perbatasan diperlakukan sebagai sesuatu yang dapat dinegosiasikan sementara permukiman bermetastasis, Pengakuan, jika tidak disertai penegakan hukum, menjadi keterlibatan, sebuah tindakan yang meniru keadilan sekaligus melindungi kejahatan kekejaman. Hukum internasional tidak mengizinkan kesamaran semacam itu.
ICJ, Majelis Umum PBB, dan Konvensi Jenewa mewajibkan negara-negara tidak hanya untuk tidak mengakui situasi yang melanggar hukum, tetapi juga untuk bertindak guna mengakhirinya melalui sanksi, embargo senjata, penegakan surat perintah ICC, dan langkah-langkah terkoordinasi untuk membongkar pendudukan.
Palestina tidak membutuhkan "proses" kosong lainnya, pengakuan seremonial yang dibungkus retorika Barat.
Mereka membutuhkan pengakuan yang didukung oleh konsekuensi material: membongkar pengepungan dan permukiman ilegal, meminta pertanggungjawaban para pelaku di pengadilan internasional, dan mengaktifkan langkah-langkah kolektif untuk menghentikan mesin penghapusan.
Tanpa itu, pengakuan tetaplah topeng, sebuah pertunjukan yang mendeklarasikan kenegaraan di luar negeri sementara warga Palestina mengalami kelaparan, pengungsian, dan penguburan paksa di rumah.
Hingga negara-negara mengubah kata-kata menjadi perlindungan, akuntabilitas, dan keadilan, setiap proklamasi akan tetap menjadi apa yang sudah diketahui warga Palestina: sebuah siaran pers, bukan penangguhan hukuman.