Pada 29 Juli, ketika kabinet Inggris mengumumkan bahwa Inggris akhirnya akan memulai proses pengakuan terhadap Negara Palestina, saya sedang dalam panggilan Zoom dengan seorang lulusan hukum muda Palestina yang hidup di pengasingan.

Matanya bengkak, suaranya tenang namun berat. Hanya beberapa jam sebelumnya, sembilan anggota keluarganya, termasuk anak-anak, tewas dalam serangan udara Israel di kamp baru Nuseirat.

Dia tidak mencari simpati. Keteguhannya sangat mengesankan; dia kembali mendokumentasikan penyiksaan dan pengusiran massal untuk kasus-kasus yang kami kumpulkan, dan dengan tenang bertanya, “Apakah dunia membutuhkan negara Palestina jika tidak ada lagi orang Palestina yang tersisa untuk tinggal di dalamnya?”

Sementara Inggris mengaitkan pengakuannya dengan gencatan senjata bersyarat, negara lain seperti Prancis, Spanyol, dan Irlandia menegaskan kembali pengakuan mereka, dan pada 30 Juli, Kanada mengumumkan niatnya untuk mengikuti langkah tersebut. Hal ini dianggap sebagai pergeseran diplomatik.

Namun, rakyat Palestina sudah terlalu sering melihat pola ini: pengakuan tanpa penegakan bukanlah keadilan, melainkan kemunafikan.

Kanada, meskipun menjanjikan pengakuan simbolis, tetap memasok senjata ke Israel. Inggris berbicara tentang status kenegaraan tetapi masih menolak untuk menghentikan ekspor senjata.

Bagi keduanya, pengakuan lebih berfungsi sebagai jalan keluar daripada sikap moral, melindungi mereka dari akuntabilitas sambil tetap mendukung mesin perang Israel.

Pernyataan-pernyataan ini, yang dibingkai sebagai bagian dari inisiatif Eropa yang lebih luas, disajikan sebagai bukti bahwa 'solusi dua negara' masih memiliki makna simbolis dalam tatanan hukum, meskipun secara material telah runtuh.

Namun, bagi rakyat Palestina yang menghadapi kelaparan yang dipaksakan oleh Israel di Gaza dan kekerasan kolonial pemukim yang meningkat di Tepi Barat yang diduduki, isyarat semacam itu terasa hampa. Ini adalah pengingat bahwa sementara Eropa menyatakan Palestina sebagai negara, mereka tidak menawarkan perlindungan kepada rakyat yang sedang dihapuskan di lapangan.

Sejak 7 Oktober 2023, Gaza telah menjadi lokasi kelaparan massal yang dipaksakan oleh Israel, pemboman udara, dan pembunuhan massal terhadap warga sipil, sementara Tepi Barat yang diduduki terpecah akibat ekspansi pemukim dan serangan militer.

Pengakuan, ketika terpisah dari penegakan, terasa lebih seperti sandiwara daripada kemajuan, sebuah ritual diplomatik yang mengakui kedaulatan di atas kertas sambil mengabaikan kampanye penghapusan di lapangan.

Warisan imperial Inggris yang panjang di Palestina memberikan bayangan panjang atas sikapnya saat ini. Deklarasi Balfour 1917, yang dikeluarkan tanpa berkonsultasi dengan penduduk asli Arab Palestina, menjanjikan “rumah nasional bagi orang Yahudi” di tanah yang bukan miliknya.

Lebih dari satu abad kemudian, Inggris kini memberikan pengakuan bersyarat kepada rakyat Palestina, tetapi hanya jika Israel tidak menghentikan perang. Struktur izin terus mengalir dalam satu arah: dari penjajah ke yang dijajah, dari penjajah ke yang diduduki.

Pertanyaannya, kemudian, bukanlah apakah Palestina memenuhi syarat sebagai negara, tetapi apakah komunitas internasional akan menghubungkan kata-katanya dengan tindakan yang membuat status kenegaraan menjadi bermakna.

Status kenegaraan Palestina sudah ada - hukum sudah berbicara.

Pengakuan oleh London, Paris, atau ibu kota lainnya tidak menciptakan Palestina; itu hanya mengakui apa yang sudah ditegaskan oleh hukum internasional.

Konvensi Montevideo menetapkan empat kriteria objektif untuk status kenegaraan: populasi permanen, wilayah yang ditentukan, pemerintahan yang berfungsi, dan kapasitas untuk terlibat dalam hubungan internasional. Palestina memenuhi semua kriteria tersebut.

Seperti yang dikemukakan oleh mendiang James Crawford dalam The Creation of States in International Law, “pendudukan atau perbatasan yang dipersengketakan tidak membatalkan status kenegaraan… status kenegaraan ditentukan oleh kriteria objektif, bukan oleh kepenuhan kedaulatan.”

Sejak Deklarasi Kemerdekaan Palestina 1988, lebih dari 140 negara, sebagian besar dari Global South, telah secara resmi mengakui Palestina.

Majelis Umum PBB telah mengakui Palestina sebagai negara pengamat non-anggota, memberikan akses ke perjanjian internasional dan Pengadilan Kriminal Internasional.