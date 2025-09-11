Direktur FBI, Kash Patel, menyatakan bahwa seorang tersangka yang ditangkap setelah penembakan fatal komentator konservatif AS, Charlie Kirk, telah dibebaskan setelah menjalani interogasi.

“Subjek yang berada dalam tahanan telah dibebaskan setelah diinterogasi oleh penegak hukum,” tulis Patel di X pada hari Rabu. “Penyelidikan kami terus berlanjut dan kami akan terus merilis informasi demi kepentingan transparansi.”

Departemen Keamanan Publik Utah (DPS) dan FBI memimpin penyelidikan ini bersama Kantor Kejaksaan Kabupaten Utah, Kantor Sheriff Kabupaten Utah, dan kepolisian setempat.

Rincian tambahan belum tersedia, namun sebelumnya, pejabat pada konferensi pers menyebut individu yang ditahan sebagai "orang yang menjadi perhatian."

“Kami memiliki seseorang yang menjadi perhatian dalam tahanan. Penyelidikan masih berlangsung, tetapi saya ingin menegaskan dengan jelas kepada siapa pun yang melakukan ini: Kami akan menemukan Anda, kami akan mengadilinya, dan kami akan menegakkan hukum sepenuhnya,” kata Gubernur Utah, Spencer Cox, kepada para wartawan.

Ketika ditekan oleh seorang wartawan mengenai pernyataan Patel bahwa seorang tersangka telah ditangkap, Cox menegaskan: “Kami memiliki seseorang yang menjadi perhatian dalam tahanan yang sedang diwawancarai saat ini.”

"Pembunuhan politik"

Dalam pernyataan yang dirilis beberapa jam kemudian oleh Utah DPS, tersangka awal yang ditangkap disebut sebagai George Zinn.

Namun, Zinn segera didakwa atas tuduhan menghalangi penyelidikan dan dibebaskan. Seorang tersangka kedua, Zachariah Qureshi, juga ditangkap dan dibebaskan setelah diinterogasi oleh penegak hukum.

“Tidak ada kaitan langsung dengan penembakan dari kedua individu ini,” catat pernyataan Utah DPS, menambahkan bahwa pengejaran masih berlangsung.

Cox tetap menegaskan bahwa pembunuhan Kirk merupakan “pembunuhan politik.” Ia mengatakan berdasarkan informasi yang terkumpul sejauh ini, tidak ada indikasi keterlibatan orang lain dalam penembakan tersebut.

Komisaris Utah Department of Public Safety, Beau Mason, menyatakan satu-satunya informasi yang dimiliki pihak berwenang tentang tersangka berasal dari rekaman kamera CCTV dan memperingatkan bahwa kualitas rekaman kurang baik.

“Kami memang memilikinya. Kami sedang menganalisisnya, tetapi itu adalah rekaman kamera keamanan, jadi kualitasnya bisa ditebak,” ujarnya. “Kami tahu tersangka mengenakan pakaian gelap sepenuhnya, tetapi kami tidak memiliki deskripsi yang lebih rinci selain itu.”

Ketika ditanya apakah orang yang ditahan cocok dengan yang terlihat dalam rekaman, Mason menjawab, “itulah yang sedang kami coba tentukan saat ini.”

Laporan Utah DPS menyebutkan bahwa pada tahap penyelidikan saat ini, penembakan diyakini sebagai serangan yang ditargetkan, di mana pelaku menembak dari atap sebuah bangunan ke lokasi acara publik di halaman mahasiswa.

Namun, “klarifikasi tambahan tidak dapat diberikan untuk melindungi integritas penyelidikan kami,” tambah pernyataan tersebut.