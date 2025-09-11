Direktur FBI, Kash Patel, menyatakan bahwa seorang tersangka yang ditangkap setelah penembakan fatal komentator konservatif AS, Charlie Kirk, telah dibebaskan setelah menjalani interogasi.
“Subjek yang berada dalam tahanan telah dibebaskan setelah diinterogasi oleh penegak hukum,” tulis Patel di X pada hari Rabu. “Penyelidikan kami terus berlanjut dan kami akan terus merilis informasi demi kepentingan transparansi.”
Departemen Keamanan Publik Utah (DPS) dan FBI memimpin penyelidikan ini bersama Kantor Kejaksaan Kabupaten Utah, Kantor Sheriff Kabupaten Utah, dan kepolisian setempat.
Rincian tambahan belum tersedia, namun sebelumnya, pejabat pada konferensi pers menyebut individu yang ditahan sebagai "orang yang menjadi perhatian."
“Kami memiliki seseorang yang menjadi perhatian dalam tahanan. Penyelidikan masih berlangsung, tetapi saya ingin menegaskan dengan jelas kepada siapa pun yang melakukan ini: Kami akan menemukan Anda, kami akan mengadilinya, dan kami akan menegakkan hukum sepenuhnya,” kata Gubernur Utah, Spencer Cox, kepada para wartawan.
Ketika ditekan oleh seorang wartawan mengenai pernyataan Patel bahwa seorang tersangka telah ditangkap, Cox menegaskan: “Kami memiliki seseorang yang menjadi perhatian dalam tahanan yang sedang diwawancarai saat ini.”
"Pembunuhan politik"
Dalam pernyataan yang dirilis beberapa jam kemudian oleh Utah DPS, tersangka awal yang ditangkap disebut sebagai George Zinn.
Namun, Zinn segera didakwa atas tuduhan menghalangi penyelidikan dan dibebaskan. Seorang tersangka kedua, Zachariah Qureshi, juga ditangkap dan dibebaskan setelah diinterogasi oleh penegak hukum.
“Tidak ada kaitan langsung dengan penembakan dari kedua individu ini,” catat pernyataan Utah DPS, menambahkan bahwa pengejaran masih berlangsung.
Cox tetap menegaskan bahwa pembunuhan Kirk merupakan “pembunuhan politik.” Ia mengatakan berdasarkan informasi yang terkumpul sejauh ini, tidak ada indikasi keterlibatan orang lain dalam penembakan tersebut.
Komisaris Utah Department of Public Safety, Beau Mason, menyatakan satu-satunya informasi yang dimiliki pihak berwenang tentang tersangka berasal dari rekaman kamera CCTV dan memperingatkan bahwa kualitas rekaman kurang baik.
“Kami memang memilikinya. Kami sedang menganalisisnya, tetapi itu adalah rekaman kamera keamanan, jadi kualitasnya bisa ditebak,” ujarnya. “Kami tahu tersangka mengenakan pakaian gelap sepenuhnya, tetapi kami tidak memiliki deskripsi yang lebih rinci selain itu.”
Ketika ditanya apakah orang yang ditahan cocok dengan yang terlihat dalam rekaman, Mason menjawab, “itulah yang sedang kami coba tentukan saat ini.”
Laporan Utah DPS menyebutkan bahwa pada tahap penyelidikan saat ini, penembakan diyakini sebagai serangan yang ditargetkan, di mana pelaku menembak dari atap sebuah bangunan ke lokasi acara publik di halaman mahasiswa.
Namun, “klarifikasi tambahan tidak dapat diberikan untuk melindungi integritas penyelidikan kami,” tambah pernyataan tersebut.
Bendera diturunkan di seluruh negeri
Kirk ditembak hingga tewas saat menghadiri acara universitas di negara bagian Utah pada hari Rabu.
Rekaman yang diunggah di media sosial tampak memperlihatkan Kirk duduk di bawah kanopi sambil berbicara kepada ratusan mahasiswa yang hadir di Utah Valley University ketika terdengar suara seperti tembakan, Kirk terkejut, dan mahasiswa berlarian meninggalkan tempat.
Video terpisah yang diambil dekat lokasi Kirk berbicara tampak menunjukkan peluru mengenai leher Kirk, diikuti oleh pendarahan hebat secara tiba-tiba. Ia dilarikan ke Timpanogos Regional Hospital dan beberapa jam kemudian dinyatakan meninggal dunia.
Departemen Kepolisian Utah Valley University menurunkan enam petugas untuk mengamankan acara selain tim keamanan pribadi Kirk yang selalu menemaninya. Sekitar 3.000 orang menghadiri acara di halaman terbuka universitas tersebut.
Presiden AS Donald Trump mengonfirmasi bahwa Kirk meninggal setelah ditembak, dan mengatakan ia “tidak lagi bersama kita.”
“Charlie Kirk yang Hebat, bahkan Legendaris, telah meninggal. Tidak ada yang memahami atau memiliki Semangat Pemuda di Amerika Serikat lebih dari Charlie,” tulisnya di platform media sosial Truth Social. “Ia dicintai dan dikagumi oleh semua orang, terutama saya, dan kini ia tidak lagi bersama kita.”
Trump memerintahkan agar bendera di seluruh negeri diturunkan setengah tiang untuk menghormati komentator politik tersebut.
Dikenal karena debat konfrontatif di kampus
Kirk, 31 tahun, mendirikan Turning Point USA pada 2012. Lembaga nonprofit ini bekerja untuk memobilisasi mahasiswa konservatif di sekolah menengah dan kampus. Misi resminya adalah “mengidentifikasi, mendidik, melatih, dan mengorganisir mahasiswa untuk mempromosikan prinsip tanggung jawab fiskal, pasar bebas, dan pemerintahan terbatas.”
Organisasi yang dipimpin Kirk sebagai direktur eksekutif ini menjadi pemain kunci dalam politik Partai Republik, rutin mengadakan konferensi besar dan menghadirkan tokoh-tokoh penting dari lingkaran Trump. Kirk juga menjadi suara utama dalam gerakan MAGA (Make America Great Again) yang digagas Trump.
Setelah pembunuhannya, Turning Point USA merilis pernyataan di X meminta orang-orang menghormati privasi dan martabat keluarga Kirk, menambahkan: “Semoga ia diterima dalam pelukan penuh rahmat dari Penyelamat kita yang mengasihi, yang menderita dan mati untuk Charlie.”
Lahir dan besar di pinggiran Chicago, Kirk meninggalkan kuliah untuk fokus pada aktivisme politik penuh waktu. Ia membangun pengikut yang besar melalui acara kampus, media sosial, dan The Charlie Kirk Show, talk show dan podcast populer.
Ia dikenal karena debat konfrontatif di kampus, termasuk sesi “buktikan saya salah” sebagai bagian dari “American Comeback Tour,” di mana anggota audiens berdebat dengan aktivis tersebut secara terbuka. Penembakan pada hari Rabu di Utah Valley University terjadi saat salah satu acara seperti itu.