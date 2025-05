Bisedimet për paqe Rusi-Ukrainë vazhdojnë për ditën e dytë me radhë në Istanbul. Sot planifikohen të mbahen takimet trepalëshe Türkiye-ShBA-Ukrainë dhe Türkiye-Rusi-Ukrainë lidhur me bisedimet e paqes Rusi-Ukrainë.



Sipas informacionit të siguruar nga burimet e Ministrisë së Jashtme turke, takimi trepalësh do të zhvillohen në harqe kohore të ndryshme gjatë ditës, në zyrën presidenciale në Dolmabahçe.