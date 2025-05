Trump thotë se Putini e dëshiron pjesëmarrjen e tij në Istanbul, e lë të hapur si mundësi

"Nuk e di nëse do të shfaqet. E di që ai do të donte që edhe unë të isha atje. Dhe kjo është një mundësi", thotë presidenti amerikan.