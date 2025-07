Komisarja e Bashkimit Evropian (BE) për Zgjerim, Marta Kos, ka arritur në Shkup për të marrë pjesë në takimin e liderëve BE-Ballkani Perëndimor.

Kos është pritur në kryeqytetin e Maqedonisë së Veriut nga ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme, Timço Mucunski, i cili pas pritjes shkroi në X se integrimi në BE nuk është vetëm përkushtim deklarativ, por prioritet strategjik i qartë për qeverinë.

"Samiti i nesërm do të përqendrohet në Planin e Rritjes, agjendën e reformave dhe sfidat me të cilat përballet vendi ynë dhe rajoni në rrugën drejt anëtarësimit të plotë në BE", ka deklaruar Mucunski.

Maqedonia e Veriut nesër pret takimin e liderëve BE-Ballkani Perëndimor.