Një delegacion nga Komisioni për Punë të Jashtme në Asamblenë e Madhe Kombëtare të Türkiyes, i kryesuar nga kryetari i këtij komisioni, Fuat Oktay, po zhvillon një vizitë në Shqipëri

Pjesë e delegacionit të kryesuar nga ish-zv/presidenti turk Oktay janë edhe anëtarët Ahmet Fethan Baykoç, Oğuz Üçüncü, Tali̇h Özcan, İsmail Özdemir, Metin Ergun, si dhe zyrtarë të tjerë.

Në ditën e parë të vizitës, delegacioni nga parlamenti turk vizitoi Xhaminë e Namazgjasë në Tiranë, ndërkohë u shoqërua nga ambasadori turk në Tiranë, Tayyar Kağan Atay dhe përfaqësues të tjerë të institucioneve turke në Shqipëri.

Gjatë vizitës në xhami, Oktay dhe anëtarët e tjerë të delegacionit u njohën nga afër me ambientet e xhamisë së ndërtuar me mbështetjen financiare të Türkiyes, e cila u inaugurua më 10 tetor 2024, me pjesëmarrjen e presidenti të Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan.

Pas vizitës në Xhaminë e Namazgjasë, delegacioni turk vizitoi Ambasadën e Türkiyes në Tiranë.

Delegacioni nga parlamenti turk po zhvillon një vizitë zyrtare në Shqipëri duke filluar nga sot deri të martën.

Gjatë ditës së sotme, Oktay dhe anëtarët e tjerë të delegacionit do të takohen me kryetaren e Kuvendit të Shqipërisë, Elisa Spiropali dhe me përfaqësues të Komisionit për Politikën e Jashtme në Kuvendin e Shqipërisë.

Gjithashtu delegacioni turk do të takohet me përfaqësuesit e zyrës së Fondacionit Turk Maarif në Shqipëri dhe stafin e Universitetit të New Yorkut në Tiranë (UNYT), universiteti i Fondacionit Turk Maarif, si dhe me biznesmenë turq që ushtrojnë aktivitetin e tyre në Shqipëri.