Ministri turk i Transportit dhe i Infrastrukturës, Abdulkadir Uraloğlu, ka bërë të ditur se Türkiye dhe Siria kanë nënshkruar një memorandum të ri mirëkuptimi mbi transportin ndërkombëtar rrugor, duke i hapur rrugën rifillimit të transportit të drejtpërdrejtë tokësor midis dy vendeve.

Duke folur për Anadolu gjatë Forumit të Lidhjes Globale të Transportit në Stamboll, Uraloğlu tha se marrëveshja ringjall Marrëveshjen Ndërkombëtare të Transportit Rrugor të vitit 2004 midis dy vendeve.

Sipas marrëveshjes, kamionët tani do të jenë në gjendje të kalojnë kufirin pa transferuar mallra në një automjet tjetër, duke e bërë tregtinë më të shpejtë, më të lehtë dhe më të lirë.

"Transferimi i ngarkesave në pikat kufitare do të përfundojë, duke lejuar që mallrat të transportohen direkt midis Türkiyes dhe Sirisë pa pasur nevojë për transferim", tha ai.

Uraloğlu gjithashtu tha se të dy vendet ranë dakord të fillojnë operacionet e transportit tranzit, duke mundësuar qasje të drejtpërdrejtë tokësore nga Türkiyes në Jordani, Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Katar dhe në vende të tjera të Gjirit.

Ai tha se zyrtarët turq dhe sirianë gjithashtu do të bashkëpunojnë në fusha të ndryshme të transportit të pasagjerëve dhe mallrave, duke përfshirë edhe mbajtjen e programeve të trajnimit të ndërsjellë.

Ministri turk theksoi se rifillimi i transportit midis Türkiyes dhe Sirisë jo vetëm që do t'i forcojë pozicionet e të dy vendeve në tregtinë rajonale midis Evropës dhe Azisë, por gjithashtu do të ndihmojë në integrimin e Korridorit të Mesëm me vendet e Gjirit.

Pas rënies së regjimit të Asadit në Siri dhjetorin e kaluar, që zgjati disa dekada, një qeveri kalimtare mori pushtetin këtë janar, duke ndihmuar në mundësimin e lidhjeve më të forta si me fqinjët e saj rajonalë ashtu edhe me vendet në mbarë botën.