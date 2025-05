Donald Trump ka marrë vlerësimin më të ulët të miratimit të çdo presidenti të ShBA-së në 80 vitet e fundit, për shkak të kundërshtimit të rëndësishëm publik ndaj politikave të tij dhe shqetësimeve të përhapura ekonomike, përfshirë frikën nga një recesion, sipas një sondazhi të kohëve të fundit.

Sondazhi i përbashkët, i realizuar nga ABC News, Washington Post dhe Ipsos, zbuloi se 39 për qind e përgjigjësve miratojnë trajtimin e presidencës nga Trump, një rënie prej 6 pikësh krahasuar me shkurtin, ndërsa 55 për qind nuk e miratojnë.

Pika më e ulët e mëparshme e miratimit për një president afër 100 ditëve të para në detyrë, në sondazhet që datojnë nga viti 1945, ishte 42 për qind e Trump në vitin 2017, tha ABC News në raportin e saj.

Shqetësimet ekonomike ishin një faktor kryesor në rezultatet e sondazhit, me 72 për qind që besojnë se është shumë ose disi e mundur që politikat ekonomike të Trump të shkaktojnë një recesion afatshkurtër.

Për më tepër, 73 për qind thanë se ekonomia është në gjendje të keqe, dhe 53për qind besojnë se situata është përkeqësuar që kur Trump mori detyrën. Një rënie në financat personale raportuan 41 për qind, e cila është e ngjashme me nivelin që u raportua gjatë mandatit të Presidentit Biden verën e kaluar.

Pavarësisht premtimeve të Trump për të kontrolluar çmimet, 62 për qind e përgjigjësve thanë se inflacioni vazhdon të rritet, dhe 71 për qind e fajësuan tarifat e tij për rritjen e kostove. Vetëm 31 për qind ishin dakord me pretendimin e Trump se politikat e tij do të përmirësojnë ekonominë në afat të gjatë.

Sondazhi zbuloi gjithashtu shqetësime më të gjera për stilin e udhëheqjes së Trump, me 58 për qind që thanë se janë të shqetësuar se ai mund të zvogëlojë tepër qeverinë, 56 për qind që kishin frikë se ai mund të kalonte autoritetin e tij presidencial, dhe 55 për qind që besojnë se ai do të dështojë në mbrojtjen e të drejtave dhe lirisë individi.

Pavarësisht këtyre shqetësimeve, Trump mbetet më i besuar se demokratët në Kongres për të trajtuar çështjet më të nxehta të kombit.

Kur u pyetën se kush është më i besuar për të trajtuar problemet kryesore kombëtare, 37 për qind zgjodhën Trump, krahasuar me 30 për qind për demokratët në Kongres. Ndërsa 30 për qind tjetër u shprehën se nuk besojnë as te njëri e as te tjetri.