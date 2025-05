Lev Gonov ka vulosur fitoren në fazën e tretë të Turit të 60-të Presidencial të Çiklizmit në Türkiye.

Çiklisti 25-vjeçar përfundoi pistën 175.9 kilometra Fethiye-Marmaris në 4 orë, 22 minuta dhe 44 sekonda para 160 çiklistëve të tjerë në garë.

Gonov tha se fitimi i kësaj faze ishte një suprizë e madhe që e bëri shumë të lumtur.

“Falënderoj ekipim tim dhe super stafin që kemi. Ishte një fazë e vështirë dhe një luftë e vështirë për fitoren në sprint.

Taktika jonë ishte kryesisht të mbështesnim pilotët tanë GC dhe më pas, në rast të një mundësie, të përpiqeshim të fitonim fazën. U përpoqa dhe fitova. Nicolas Vinokurov më dha një epërsi të shkëlqyer, kështu që unë shpejtova vetëm në 200 metrat e fundit”, tha Gonov në një konferencë për media pas garës.

Gonov tha se ishte fitorja e tij e parë së bashku me XDS-Astana dhe fitorja e parë e madhe e karrierës së tij.

“Unë ende garoj në pistë, kështu që do të synoj kampionatin evropian në rrugë dhe në kohën e caktuar këtë vit, si dhe ndjekjen individuale në pistë, atë botëror në Kili më vonë këtë vit. Nesër, unë do ta marr me qetësi, por shpresoj që Wout Poels ose Harold Martin Lopez të fitojnë fazën e ngjitjes”, tha ai.

Lander Loockx nga Tietema Rockets ishte i dyti, ndërsa Tibor Del Grosso nga ekipi Alpecin-Deceuninck u rendit i treti.

Gara 8-ditore do të vazhdojë nesër me pjesën Marmaris-Akyaka.

Duke filluar të dielën në Antalya, çiklistët kanë përshkuar 1.153 kilometra në tetë faza, duke udhëtuar nëpër pikat e njohura turistike turke si Kemer, Kalkan, Fethiye, Marmaris, Akyaka, Aydin, Kuşadası, Selçuk, Aydın dhe Çeşme, përpara se të arrijnë vijën e finishit në qytetin Izmir më 4 maj.

Federata Turke e Çiklizmit ka organizuar turneun që nga viti 1963, i njohur më parë si Turneu i Marmarasë. Ky turne fitoi statusin ndërkombëtar në vitin 1965 dhe u vu nën autoritetin presidencial në vitin 1966, pasi u bë një nga garat më prestigjioze të rajonit.