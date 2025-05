Besimtarët myslimanë kanë falur namazin e teravisë së parë me rastin e fillimit të Muajit të Shenjtë të Ramazanit, muajit të agjërimit.

Një numër i madh besimtarësh në Shkup, Tiranë, Prishtinë, Prizren dhe në qytete të tjera të rajonit u mblodhën nëpër xhami për faljen e namazit të taravisë.

Maqedoni e Veriut

Xhamia Mustafa Pasha në Shkup, si në të gjitha xhamitë e tjera në Maqedoninë e Veriut, ishte e mbushur përplot me besimtarë muslimanë për faljen e taravisë së parë.

Një pjesë e besimtarëve e falën namazin në oborrin e xhamisë, pas mbushjes së ambienteve të brendshme.

Kosovë

Xhamia e Madhe në Prishtinë, “Sulltan Mehmet Fatih” u mbush mbrëmjen e së premtes me besimtarë të cilët erdhën enkas të falin namazin e jacisë dhe teravisë.

BIK-u ka paralajmëruar programe të ngjeshura gjatë Ramazanit, aktivitete të ndryshme që do të kulmojnë me lexime të Kuranit të njohura si Mukabele në shumë xhami. Bashkësia Islame e Kosovës (BIK) edhe këtë vit namazin e teravisë ka vendosur ta lërë në një orë fikse gjatë gjithë Ramazanit, e cila do të jetë dy orë pas iftarit.

Shqipëri

Edhe në Shqipëri është falur namazi teravisë së parë, që shënon fillimin e Muajt të Shenjtë të Ramazanit.

Besimtarët të shumtë janë mbledhur në Xhaminë e Namazgjasë në Tiranë, ku për herë të parë falen namazi i teravisë, pasi kjo xhami më herët gjatë vitit u përurua me prezencë të presidentit të Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan.

Namazi i teravsisë është falur edhe në xhamitë e tjera të Tiranës dhe qyteteve të tjera të Shqipërisë.

Më 1 mars është dita e parë e Muajit të Ramazanit, ndërkohë besimtarët në Shqipëri kanë bërë përgatitje për pritjen e muajit të shenjtë.

Sarajevë

Besimtarë të shumtë u mblodhën edhe në xhamitë e Bosnjë e Hercegovinës, veçanërisht në xhaminë historike Gazi Husrev Beu, për të kryer namazin e parë të taravisë.

Gjithashtu, namazi i teravisë u fal edhe në Xhaminë Bayrakli, xhamia e vetme në Beograd, si dhe në qytetet e tjera me banorë myslimanë në Serbi, Mal të Zi dhe Kroaci.