Zyra e Medias për të Burgosurit, e lidhur me grupin e rezistencës Hamas, ka publikuar një listë me 110 të burgosur palestinezë që do të lirohen nga Izraeli të enjten, duke përfshirë 32 të dënuar me burg të përjetshëm, 48 me dënime të gjata dhe 30 të mitur si pjesë e marrëveshjes për shkëmbimin e të burgosurve.

Lista, të cilën Anadolu Agency e ka shqyrtuar, tregon se 32 të burgosur janë në vuajtje të dënimit të përjetshëm, 48 janë me burgim afatgjatë dhe 30 janë të mitur.

Sipas listës, 17 të burgosur palestinezë që vuajnë dënimin e përjetshëm dhe tre të burgosur me dënime të gjata do të dëbohen jashtë Palestinës.