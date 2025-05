Lufta e Izraelit në Gaza po rezulton të jetë një goditje në krah për ekonominë amerikane, me deri në 80 për qind të ndihmës ushtarake të lartë të të gjitha kohërave për Tel Avivin në 12 muajt e fundit, të kthyera në kompanitë amerikane.

Shpenzimet e ShBA-së për ushtrinë izraelite dhe operacionet e lidhura me të në Lindjen e Mesme që nga 7 tetori 2023, janë gati 23 miliardë dollarë, dukshëm më të larta se çdo vit tjetër që kur Uashingtoni filloi t'i jepte ndihmë ushtarake Izraelit në vitin 1959, sipas një studimi të publikuar nga Costs of War, nga Instituti Watson i Universitetit Brown.

Kushtet e ndihmës ushtarake kërkojnë që qeveria izraelite të kthejë pjesën më të madhe të këtyre parave në ShBA për blerjen e armëve nga kompanitë amerikane.

Kushti siguron një "fluks të qëndrueshëm" të ardhurash për kompanitë amerikane të armëve që, nga ana tjetër, ofrojnë "punë të qëndrueshme në prodhim" në komunitetet e vogla dhe të mesme në të gjithë vendin.

“Programi i ndihmës ushtarake të huaj kërkon që shumica e blerjeve të jenë nga kompanitë amerikane. Kjo është një marrëveshje e kahershme dhe ShBA-ja e thekson këtë në argumentet e saj në favor të një ndihme të tillë,” thotë për TRT World profesoresha e Universitetit të Harvardit Linda J Bilmes, e cila është bashkëautore e punimit kërkimor.

Izraeli është një nga vendet e pakta që lejohet të blejë armë direkt nga kompanitë amerikane me mbikëqyrje "minimale".

Bilmes thotë se administrata e Biden ka "justifikuar hapur" shpenzimet e saj të ndihmës së huaj për Izraelin në emër të "krijimit të vendeve të punës për amerikanët", pasi prodhuesit e armëve amerikane punësojnë punëtorë për të "rimbushur" rezervat e shterura të armëve dhe municioneve.



Në buxhetin për vitin 2025, Shtëpia e Bardhë bëri një lëndë për kërkesën e saj shtesë urgjente prej 92 miliardë dollarësh për nevoja urgjente të sigurisë kombëtare – duke përfshirë ato që kanë të bëjnë me Izraelin – me pretekstin se do të krijonte dhe ruante vende pune në “dhjetëra shtete në të gjithë Amerikën”.

Kjo bëhet veçanërisht e rëndësishme në kontekstin politik, me demokratët që po përballen me një sfidë të ashpër nga kandidati republikan Donald Trump në zgjedhjet presidenciale të këtij viti.

Trump e ka bërë “ekonominë e dështuar amerikane” nën Presidentin Biden në qendër të fushatës së tij, së bashku me emigracionin.

Bilmes liston gjashtë kompani të mëdha që furnizojnë Izraelin me armë dhe pajisje të tjera – Boeing, General Dynamics, Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX (ish Raytheon) dhe prodhuesin e pajisjeve Caterpillar.

Këto kompani, së bashku me furnitorët dhe institucionet e tyre financiare, kanë mbajtur "marrëdhënie të gjata tregtare" me Izraelin, i cili është "klienti i tyre i rëndësishëm".



RTX, dikur Raytheon

RTX është prodhuesi më i madh në botë i raketave të drejtuara, të cilat janë të afta të ndryshojnë drejtimin pas largimit nga bazat e tyre të lëshimit.

Kompania shet raketa izraelite ajër-tokë për avionët e saj luftarakë F-16, si dhe motorë për avionë luftarakë F-15 dhe F-16, thuhet në dokumentin kërkimor.

RTX gjithashtu drejton një sipërmarrje të përbashkët të quajtur Rafael me një kompani izraelite të armëve. Ai prodhon interceptorë për sistemin e mbrojtjes ajrore të Iron Dome të Izraelit, të destinuara për ndalimin e raketave me rreze të shkurtër veprimi nga sipërfaqja në sipërfaqe - deri në 70 kilometra.

Lloyd Austin, Sekretari aktual i Mbrojtjes i ShBA-së, është një ish-anëtar i bordit të Raytheon dhe ka një "përvojë të thellë duke punuar për industrinë e armëve".

Për shkak të kontratave fitimprurëse të mbrojtjes, vlera e tregut të kompanisë është rritur pothuajse 84 për qind që nga 7 tetori 2023.



Lockheed Martin

Prodhuesi më i madh i armëve në botë, Lockheed Martin furnizon Izraelin me avionë luftarakë F-16 dhe F-35 që Tel Avivi i ka përdorur "gjërësisht" për të bombarduar Gazën.

Ai prodhon gjithashtu aeroplanë transportues C-130 Hercules që Izraeli i përdori gjatë pushtimit tokësor vitin e kaluar.

Lockheed Martin prodhon raketa AGM-114 Hellfire për helikopterët Apache të Izraelit. Në muajin e parë të luftës së Izraelit në Gaza, kompania dërgoi 2000 raketa në Tel Aviv.

Më 9 nëntor, Izraeli goditi pranë Spitalit Al Shifa në qytetin e Gazës duke përdorur një raketë Hellfire R9X të prodhuar nga Lockheed Martin.

Në një telefonatë me investitorët në tetor 2023, shef ekzekutiv i kompanisë Jim Taiclet, tha se lufta e Izraelit në Gaza ishte një shtytës potencial për rritjen e të ardhurave në vitet e ardhshme.

Vlera e tregut e kompanisë është rritur më shumë se 55 për qind që nga 7 tetori 2023.

Boeing

Prodhuesi i katërt më i madh i armëve në botë, Boeing prodhon avionë luftarakë F-15 dhe helikopterë sulmues Apache AH-64 që Forcat Ajrore izraelite i kanë përdorur "gjërësisht" në Gaza dhe Liban në luftën e vazhdueshme në të dy frontet.

Izraeli hodhi dy bomba të drejtuara nga Boeing 250 paund në kampin e refugjatëve Tel al-Sultan në Rafah më 26 maj, duke vrarë të paktën 45 njerëz.

Kompania është përballur me vështirësi të mëdha financiare gjatë viteve të fundit, pjesërisht për shkak të ndarjes së saj tregtare që shet avionë pasagjerësh.

Por ajo tani ka "ndryshuar fokusin e saj" në divizionin e saj të mbrojtjes, hapësirës dhe sigurisë (BDSS), i cili prodhon modele të ndryshme të bombarduesve, helikopterëve dhe pajisjeve elektronike të mbikqyrjes, thotë dokumenti kërkimor.

Divizioni BDSS gjithashtu ka humbur para në tremujorët e fundit për shkak të tejkalimeve të kostove në kontratat e vjetra të mbrojtjes "me çmim fiks", për të cilat do të "ofertonte në mënyrë agresive" përpara pandemisë.

Sa i përket tremujorit të fundit, divizioni BDSS i Boeing kishte porosi që arrinin në 4 miliardë dollarë dhe një sasi të mbetur të porosive prej 59 miliardë dollarësh.

Përfitues të tjerë të luftës

General Dynamics, e cila fillimisht prodhoi avionë F-16, është prodhuesi i pestë më i madh i armëve në botë. Është e vetmja kompani amerikane që prodhon trupa metalikë për serinë e bombave MK-80, një nga municionet kryesore ajrore që Izraeli ka përdorur për të bombarduar Gazën.

Më e madhja e kësaj serie, bomba prej 2000 paundësh, është aq vdekjeprurëse saqë sjell vdekjen e menjëhershme për njerëzit brenda 30 metrash largësi, me copëza vdekjeprurëse që arrijnë deri në 365 metra. Izraeli hodhi më shumë se 500 nga këto bomba në Gaza gjatë muajit të parë të luftës.

Vlera e tregut e General Dynamics është rritur më shumë se 37 për qind në 12 muajt e fundit.

Northrop Grumman është prodhuesi i tretë më i madh i armëve në botë. Ajo i ka shitur Izraelit sistemin e shpërndarjes së raketave për helikopterët Apache, si dhe sistemet e shpërndarjes së armëve me bazë lazer për avionët luftarakë.

Është gjithashtu furnizuesi i anijeve luftarake Sa'ar 5, të cilat marina izraelite ka përdorur në sulmin e saj në Gaza.

Vlera totale e kompanisë është rritur me më shumë se 28 për qind në një vit.

Izraeli përdor buldozerët e blinduar D9 të prodhuar nga kompania amerikane Caterpillar për të shkatërruar shtëpitë palestineze. Izraeli porositi "dhjetëra buldozerë të blinduar D9" menjëherë pas 7 tetorit 2023.

Vlera e tregut e kompanisë është rritur më shumë se 52 për qind që kur Izraeli filloi të godasë me buldozerë shtëpitë në Gaza një vit më parë.