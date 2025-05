TEKNOFEST, festivali më i madh në botë i aviacionit, hapësirës dhe teknologjisë, filloi të mirëpresë vizitorë në Republikën Turke të Qipros Veriore (TRNC).

TEKNOFEST TRNC organizohet nën kujdesin e Presidencës së TRNC-së, nën udhëheqjen e Fondacionit të Ekipit të Teknologjisë të Türkiyes dhe Ministrisë së Industrisë dhe Teknologjisë, së bashku me 132 institucione të interesuara.

Në mesin e institucioneve të interesuara të ngjarjes ku Anadolu është partneri global i komunikimit, përfshihen ministritë, departamentet, institucionet e sektorit publik dhe privat, institucione akademike dhe kompani mediatike që luajnë një rol kritik në ekosistemin kombëtar të teknologjisë së Türkiyes.

Kjo ngjarje, e cila u mbajt për herë të parë në vitin 2018, po mbahet jashtë vendit për herë të dytë këtë vit dhe për të 11-tën herë në total.

TEKNOFEST TRNC, është i ngritur në një sipërfaqe prej 100 mijë metrash katrorë dhe do të jetë i hapur për vizitorët deri më 4 maj.

Në kuadër të ngjarjes TEKNOFEST TRNC, organizohen gjashtë gara teknologjike me 13 nënkategori. Në këto gara kanë aplikuar më shumë se 47 mijë konkurrentë nga 22 vende, përfshirë Türkiyen. Për të rinjtë që të realizojnë projektet e tyre ofrohen mbështetje financiare prej 3 milionë lira turke dhe mundësi shpërblimi prej 2,5 milionë lira turke.

Etapa e Kampionatit të Droneve TEKNOFEST në TRNC në kuadër të festivalit u mbajt më 26-27 prill në Universitetin e Lindjes së Afërt, ndërsa pesë garat e tjera të teknologjisë do të mbahen në zonën e festivalit midis 1 dhe 4 majit.

Konkurse të shumta⁰ nga robotika dhe kodimi deri te teknologjitë e turizmit

Të rinjtë që synojnë rritjen e përfitimit social me Konkursin e Inovacionit Social do të prodhojnë zgjidhje inovative me një ndjenjë përgjegjësie sociale. Në Garën e Simulimit të Makinave Fluturuese, do të konkurrojnë ide mbi sistemet autonome të fluturimit dhe mekanizmat strategjikë të kontrollit që do të formësojnë sistemet e transportit të së ardhmes.

Nga ana tjetër, me Konkursin e Projekteve Kërkimore TEKNOFEST TRNC, të rinjtë do të kontribuojnë në zhvillimin e qëndrueshëm me projekte krijuese në fushat e bujqësisë, mjedisit dhe energjisë.

Me Konkursin TEKNOFEST Robolig Blue Homeland (Atdheu i Kaltër), do të prezantohen dizajne që do të hedhin dritë mbi të ardhmen me aftësi inxhinierike në fushën e robotikës dhe kodimit.

Gara e Teknologjive të Turizmit që do të mbahet në TRNC, e cila ka bërë emër në botë me bukuritë e saj natyrore dhe rrënjët kulturore, do t‘i çojë në një dimension të ri pasuritë kulturore përmes teknologjive të mençura që do të rrisin potencialin turistik të Atdheut të Kaltër.

Fituesit midis 268 ekipeve finaliste të përbëra nga 1.083 konkurrentë që garuan në konkurrencë në udhëtimin e prodhimit dhe zhvillimit të teknologjisë do të marrin çmimet e tyre në skenën kryesore të TEKNOFEST TRNC.

Avionët vendas do të kryejnë demonstrime fluturimi

Si çdo vit, në TEKNOFEST TRNC ndodhen stenda promovuese dhe eventi.

Janë gjithsej 116 stenda, duke përfshirë 81 stenda të institucioneve të interesuara, 11 stenda të institucioneve sponsorizuese, katër stenda të kompanive/institucioneve pjesëmarrëse dhe 20 ekspozues të fushave të ushqimit. Aktivitetet me temë teknologjinë që do të mbahen në stenda do të takohen me studentë dhe të rinj.

Në kuadër të festivalit do të mbahen edhe demonstrime fluturimi me avionë vendas dhe kombëtarë. Do të performojnë Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB2, HÜRKUŞ, ANKA, AKSUNGUR, Krahët e Çeliktë të Xhandarmërisë, helikopteri ATAK, Turkish Stars, SOLOTÜRK dhe shumë automjete.

Së bashku me konkurset të teknologjisë, zonat e aktiviteteve në panair, punëtoritë për grupmoshën 6-14 vjeç të vendosura në ‘Rrugën e Shkencës‘, për vizitorët do të ofrohen ekspozita e avionëve, shfaqja e filmave në planetarium, Zona e Përvojës së Operacionit Paqësor në Qipro, Zona e Ekspozitës së Luftës Kombëtare të Organizatës Turke të Rezistencës, ekspozita hapësinore, zona e përvojës XR, zonat e përvojës së simulimit dhe aktivitetet e fluturimit me pedale me studentë, shfaqje shkencore, ngjarja ‘Sahne Senin‘, biseda, shfaqje në skenën kryesore, si dhe shumë aktivitete të tjera.

Festivali është falas dhe është i hapur për vizitorët nga ora 09:00 deri në orën 19:00

Derisa Operacionin Paqësor të Qipros të vitit 1974 vizitorët e festivalit mund ta përjetojnë përmes syve të Mehmetçikut (ushtarit turk) në Zonën e Përvojës së Operacionit Paqësor të Qipros, të përgatitur për TEKNOFEST TRNC.

Zona e përvojës, katër muret dhe sipërfaqja e dyshemesë që janë të mbuluara me ekrane LED, u ofron vizitorëve mundësinë të përjetojnë momentet më kritike të Operacionit të Paqes në Qipro me infrastrukturën e saj të përparuar teknike vizuale dhe audio. Pas përvojës, vizitorët mund të kalojnë në zonën e dytë të projektuar posaçërisht për Zonën e Përvojës së Operacionit Paqësor në Qipro dhe të kenë mundësinë të bëjnë një foto kujtim të mbështetur nga inteligjenca artificiale.

Për të hyrë në TEKNOFEST TRNC, ku pjesëmarrja është plotësisht falas, vizitorët duhet të regjistrohen nëpërmjet faqes së internetit të TEKNOFEST.

Derisa duhet të krijohet një biletë e veçantë për secilin pjesëmarrës, regjistrimi për fëmijët nën moshën 7 vjeç nuk është i nevojshëm.

Vizitorët mund të hyjnë dhe të dalin nga zona e festivalit midis orës 09:00-19:00.