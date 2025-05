Donald Trump është disa javë larg marrjes së drejtimit të Shtëpisë së Bardhë si presidenti i 47-të i ShBA-së.

Por, vaji i tij luftarak po jehon tashmë në korridoret e pushtetit të Pekinit dhe ka shkaktuar valë tronditëse në mbarë botën.

Përshkallëzimi i manjatit amerikan të kthyer në politikan që synon Kinën ka të gjithë përbërësit e një Lufte të Ftohtë me top bore midis Uashingtonit dhe Pekinit, dy superfuqitë më të mëdha sot. Ripërcaktimi i tensioneve ShBA-Kinë si një "Luftë e Ftohtë" mund të duket i pamenduar në shikim të parë. Por, nëse gërvishtni sipërfaqen, ka ngjashmëri të pamohueshme me Luftën e Ftohtë origjinale ShBA-BRSS të epokës së pas Luftës së Dytë Botërore.

Menjëherë pas mposhtjes së Joe Bidenit në zgjedhjet presidenciale në nëntor, Trump shpalli një luftë kërcënuese tregtare me shumë fronte që synonte përgjithësisht të mbronte ekonominë amerikane dhe veçanërisht të frenonte Kinën. Ai deklaroi se do të vendoste tarifa të larta importi në Kinë, Meksikë, Kanada dhe Indi.

Menjëherë pas kësaj, BE-ja hyri gjithashtu në listën e tij të gjuajtjeve. Ai kërcënoi bllokun evropian të blinte më shumë naftë dhe gaz amerikan ose do të përballet me tarifa. Trump i ndoqi njoftimet e tij të planit tarifor me retorikë intimiduese për objektivat e tjerë, duke thënë se ai dëshiron që ShBA-ja të marrë kontrollin e Kanalit të Panamasë, si dhe Kanadanë dhe Grenlandën.

Por, ai ka qenë veçanërisht i ashpër në lidhje me Kinën, duke njoftuar se gjiganti aziatik do të goditet me 10 për qind tarifa më të larta importi – mbi tarifat aktuale – nëse Pekini nuk merr masa për të ngrirë fentanyl, një ilaç i ndaluar, që të hyjë në territorin amerikan.

Eksportet: ADN-ja e zhvillimit të Kinës

Por, pse Trump është i vendosur t'i ndëshkojë importet kineze? Pse po fokusohet vetëm në tregti? Përgjigja qëndron në disa numra, që tregojnë se hija e Kinës në një peizazh ekonomik të ShBA-së po bëhet shpejt më e gjatë, më e madhe dhe më e errët.

Në dekadat e fundit, Kina ka treguar se është në rrugën e duhur për ta zëvendësuar Amerikën si superfuqia më e madhe ekonomike në botë, ndoshta shumë më shpejt sesa pritej. Cila është ADN-ja e kësaj historie të rritjes kineze që e ka trembur Uashingtonin?

Është trajtimi mjeshtëror i Kinës me tregtinë ndërkombëtare. Për të qenë të saktë, aftësia e Pekinit për të vazhduar të fitojë "luftën e eksportit" të përhershëm kundër ShBA-së.

Kohët e fundit, ShBA-ja ka vuajtur deficite të mëdha vjetore në tregtinë dypalëshe me Kinën. Në vitin 2023, deficiti tregtar i Amerikës me Kinën ishte 279,4 miliardë dollarë. Eksportet kineze në ShBA, me vlerë 427,2 miliardë dollarë, kishin tejkaluar tërësisht eksportet e ShBA-së në Kinë, me vlerë 147,8 miliardë dollarë.

ShBA-ja do ta kishte vënë re se në vitin 2023, suficiti tregtar i Kinës ishte 823 miliardë dollarë. Ajo tejkaloi çdo vend tjetër në planet. Kjo shifër është gati katër herë më e lartë se Gjermania e vendit të dytë, me një suficit tregtar prej 226 miliardë dollarësh.

Në kontrast të plotë me suficitin tregtar të madh të Kinës, ShBA-ja vitin e kaluar publikoi një deficit tregtar prej 1,15 trilion dollarësh.

Ndërmjet vitit 1979, kur Kina filloi të hapte ekonominë e saj - dhe 2018, eksportet e mallrave kineze u rritën nga 14 miliardë dollarë në 2,5 trilionë dollarë. Sot, tri tregjet kryesore të eksportit të Kinës janë ShBA-ja, vendet e BE-së dhe blloku ASEAN, ku eksporton kryesisht kompjuterë dhe pajisje periferike, telefona inteligjentë, teknologji transmetimi, pajisje transporti, veshje dhe sende shtëpiake.

Është mjaft e qartë pse kampi i Trump është i dëshpëruar për ta rishikuar luftën e tij tregtare të vitit 2018 me Kinën. Gjiganti aziatik po e fiton në heshtje luftën e eksportit kundër Amerikës, e cila pëlqen ta projektojë veten si kombi më i fuqishëm në botë.

Kjo është ajo që po e dëmton më shumë ShBA-në. Prandaj, lufta e ripërtërirë tarifore - një përleshje për ta ndalur marshimin e Kinës në tregtinë ndërkombëtare.

Lufta e Ftohtë po rikthehet

Kur përfundoi Lufta e Dytë Botërore, George Orwell popullarizoi termin "Lufta e Ftohtë" në një rubrikë gazete në vitin 1945. Menjëherë pas kësaj, bota dëshmoi një Luftë të Ftohtë të udhëhequr nga ShBA-ja kundër sovjetikëve nga 1947-1991.

Kthehemi pas në dhjetor 2023. Gita Gopinath, zëvendësdrejtoresha e parë menaxhuese e FMN-së, paralajmëroi se bota po hynte në një gjendje të 'Luftës së Ftohtë II'. Ajo tha se Lufta e Ftohtë ShBA-Kinë mund të fshijë triliona nga ekonomia globale, duke arritur në rreth 7 trilion dollarë.

Udhëheqësit e ShBA-së dhe Kinës nuk e quanin konfrontimin një Luftë të Ftohtë, por ekspertët e politikës së jashtme nga të dyja palët pranojnë se ishte një skenar i vërtetë.

Gjatë Luftës së Ftohtë, blloku perëndimor u përball me bllokun lindor. Blloku perëndimor përbëhej nga Perëndimi i udhëhequr nga ShBA-ja, duke përfshirë vendet e NATO-s dhe pjesën më të madhe të Evropës Perëndimore. Blloku lindor drejtohej nga BRSS-ja dhe kishte vende të tjera joperëndimore, përfshirë Kinën.

Në teori, ajo Luftë e Ftohtë bazohej në luftën ideologjike midis kapitalizmit perëndimor dhe komunizmit sovjetik. Por qëllimi themelor ishte sigurimi i kontrollit mbi peizazhin ekonomik global.

Përplasja aktuale ShBA-Kinë, veçanërisht që nga lufta e parë tregtare e administratës Trump në vitin 2018, ka një plan të ngjashëm. Në këtë Luftë të Re të Ftohtë, ekziston një bllok perëndimor i udhëhequr nga ShBA-ja që po përballet me një bllok lindor që përfshin gjithashtu Jugun Global. Kina është duke e udhëhequr bllokun, me Rusinë që shihet si ekipi i saj B.

Për sa i përket ideologjisë, ShBA-ja po përpiqet ta portretizojë Luftën e Dytë të Ftohtë si një luftë midis demokracisë së tregut të lirë perëndimor dhe autokracisë së pretenduar kineze. Por, agjenda aktuale e Amerikës është ta ndalojë rritjen ekonomike kineze në binarët e saj.

Lufta e Ftohtë ShBA-Sovjetike i pa të dyja palët të luftonin njëra-tjetrën në pika të shumta ndezjeje, përmes vendosjeve të militarizuara, përshkallëzimeve bërthamore, betejave të drejtpërdrejta, luftërave me përfaqësues, bllokadave, shkëmbimeve retorike dhe narrativave propagandistike.

Lufta e Ftohtë ShBA-Kinë ka një model të ngjashëm angazhimi, me zhvillimin e IA-s që shërben si një dimension shtesë në konfrontim.

Shkrimi është në mur

Shenjat e një tjetër Lufte të Ftohtë janë kristal të qarta – siç janë luftërat tarifore të Trump në të dy termat; Roli i Kinës në formimin e BRICS-it për të kundërshtuar G7 të Perëndimit; Iniciativa e Rripit dhe Rrugës së Kinës (BRI); dhe bashkëpunimi antiperëndimor midis Kinës, Rusisë, Iranit dhe Koresë së Veriut.

Gjithashtu, ekziston mbështetja e heshtur e Kinës për Rusinë në Luftën e Ukrainës; masa e ShBA-së për të sanksionuar Rusinë; dhe Pekini dhe Moska duke u bashkuar për të anashkaluar dollarin dhe për të kryer tregtinë dypalëshe në juan dhe rubla si pjesë e një përpjekjeje "dedollarizimi".

Ne jemi gjithashtu dëshmitarë të një lufte të përshkallëzimit të çipave; një garë për avancim në teknologjinë e IA-së; një përleshje intensive për eksplorimet e hapësirës; dhe këmbëngulja e ShBA-së në vendosjen e sistemit të mbrojtjes raketore THAAD në Korenë e Jugut, Izrael, Rumani dhe Emiratet e Bashkuara Arabe - kundër dëshirës së Kinës dhe Rusisë.

Lufta e Dytë e Ftohtë po i jep botës të dridhura njësoj si ajo e mëparshmja me pika të shumta të ndezjes gjeografike, duke e zier ujin në të njëjtën kohë. Merrni, për shembull, qëndrimin e ashpër të Uashingtonit për mosmarrëveshjet e Tajvanit, Xinjiangit, Hong Kongut, Tibetit dhe Detit të Kinës Jugore.

Shtetet e Bashkuara po përdorin këtë grup pikash ndezëse për ta mbajtur Kinën të lidhur. Ka edhe disa pika të tjera të ndezjes – siç është pakti i sigurisë AUKUS midis ShBA-së, Britanisë dhe Australisë që synon dominimin Indo-Paqësor; rritja e gjurmës kineze dhe ruse në Afrikë; Thellimi i lidhjeve të Kinës me Afganistanin dhe Gjirin; dhe së fundmi, një shkrirje në tensionet kufitare Indi-Kinë, dy anëtarë kyç të BRICS-it.

Është e qartë se ka një përballje të spektrit të plotë midis bllokut perëndimor të udhëhequr nga ShBA-ja dhe një blloku lindor të udhëhequr nga Kina në këtë Luftë të Re të Ftohtë, duke na kujtuar konfrontimin ShBA-BRSS.

Duke mbajtur parasysh Luftën e Dytë të Ftohtë, Trump ka krijuar një kabinet që paraqet një pamje kërcënuese. Administrata e tij është e mbushur me skifterë të mbushur me zjarr dhe mendësi kundër Kinës.

Një emër i tillë është kritiku i Kinës, David Perdue, i zgjedhuri i Trump si ambasador i ShBA-së në Kinë. Më pas është Marco Rubio si Sekretar Shteti, Mike Waltz si Këshilltar i Sigurisë Kombëtare, Pete Hegseth si Sekretar i Mbrojtjes, Scott Bessent si Sekretar i Financave, si dhe Howard Lutnick si Sekretar i Tregtisë.

Lidhja përfaqëson një këndvështrim kolektiv të kërkimit për ta frenuar Kinën në fronte të shumta – tarifat, Tajvani, të drejtat e njeriut, Deti i Kinës Jugore, Hong Kongu, gjysmëpërçuesit, inteligjenca artificiale etj.

Duke lëvizur përtej fjalëve

Si i është përgjigjur Pekini goditjes së fundit të Trumpit? Replikat e udhëheqjes kineze kanë qenë pacifiste, por jo të nënshtruara. Më 10 dhjetor, presidenti kinez Xi Jinping paralajmëroi se një luftë ekonomike ShBA-Kinë nuk do të ketë "fitues".

Kina ka lëvizur përtej fjalëve në hakmarrjen e saj ndaj provokimeve të Trumpit. Më herët në dhjetor, ShBA-ja vendosi kufizime që synojnë aftësinë e Kinës për të prodhuar çipa. Si përgjigje, Kina ndaloi eksportet në ShBA të materialeve jetike dhe pjesëve të nevojshme për prodhimin e gjysmëpërçuesve.

Kina synoi gjithashtu prodhuesit amerikanë të dronëve për të protestuar ndaj shitjeve të armëve amerikane në Tajvan. Administrata e Xi sanksionoi gjashtë zyrtarë të industrisë së mbrojtjes amerikane dhe deri në 13 firma të mbrojtjes me bazë në ShBA.

Ndryshe nga Trump 1.0, Kina ka vendosur t'i përdorë çipat e saj të pazarit.

Interesante, mes retorikës kundër Kinës, Trump ka luajtur një kartë të çuditshme, duke ftuar rivalin e përparuar Xi në inaugurimin e tij më 20 janar. Presidenti kinez nuk e ka konfirmuar ende nëse do të marrë pjesë.

A mundet lufta tarifore e Trump dhe sanksionet e përsëritura ndaj Kinës në këtë Luftë të Ftohtë të ndalojnë marshimin e Pekinit drejt epërsisë së mëtejshme ekonomike?

Duket e pamundur që Amerika e Trumpit të jetë në gjendje të bëjë një goditje shumë të madhe në ekonominë kineze. Qeveria e Xi-t duket më e guximshme për t'u përballur me Perëndimin, pavarësisht se sa e mprehtë bëhet retorika e Trumpit dhe sa ndëshkuese janë sanksionet e reja.

Në fund të fundit, pavarësisht armiqësisë, të dyja superfuqitë janë shumë të ndërvarura ekonomikisht për të rrezikuar shkëputjen në shkallë të plotë dhe një luftë të plotë. Mbajtësi më i madh i bonove të thesarit amerikan është Kina.

Firmat amerikane e shohin gjithnjë e më shumë Kinën si një treg në rritje. Dhe të dyja vendet kanë nevojë për njëri-tjetrin si zinxhirë kritikë të furnizimit kur bëhet fjalë për teknologjinë e përparuar.

Amerika dhe Kina janë thellësisht të ndërvarura, ky është paradoksi i vështirë i kësaj Lufte të Ftohtë.

Ashpërsia e Trumpit do të vazhdojë. Po kështu do të jenë lëvizjet hakmarrëse dhe evazive të Kinës. Vetëm koha do të përgjigjet sesi të dy rivalët do ta trajtojnë Luftën e Re të Ftohtë kur ajo të bëhet më e ftohtë, më e frikshme dhe më e hidhur në vitin 2025.