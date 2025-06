Projektuesi i lojërave Sam Alfred është shumë i vetëdijshëm për sfidën me të cilën përballet në përpjekjen për të ndërtuar një videolojë me krizën klimatike në fokus.

Listat e lojërave më të shitura janë të mbushura me tituj që shtyjnë shkatërrimin dhe dhunën sesa angazhimin konstruktiv me mjedisin.

Megjithatë, "Terra Nil", një lojë strategjike e krijuar nga Alfred dhe e lançuar në mars të vitit të kaluar, i vendos lojtarët përgjegjës për rindërtimin e ekosistemeve -- dhe që atëherë ka tërhequr 300.000 lojtarë, sipas botuesit Devolver Digital.

"Kam humbur llogarinë se sa njerëz e kanë hedhur poshtë lojën ose e kanë tallur lojën, për shkak të natyrës së saj, sepse është një lojë që nuk ka të bëjë me gjuajtjen e njerëzve apo ekspansionizmin e shfrenuar," tha Alfred.

"Mjedisi ishte fokusi i lojës. Një kënd po përpiqej t'u tregonte lojtarëve dhe zhvilluesve të tjerë të lojërave dhe njerëzve se është e mundur të ndërtohet një lojë strategjike pa shfrytëzimin e mjedisit."

Në përputhje me fjalën e tij, 30-vjeçari afrikano-jugor u kërkon lojtarëve të Terra Nil që të ndihmojnë në dekontaminimin e zonave radioaktive me luledielli dhe të shpëtojnë Reefin e Madh të Barrierës midis detyrave të tjera që lidhen me klimën.

Ai nuk është projektuesi i parë që përfshin një mesazh mjedisor në lojërat e tyre -- dhe as nuk është i pari që kritikohet për të.

“I polarizuar”

Në vitin 2017, "Cities: Skylines", një lojë për ndërtimin e qytetit, prezantoi degën e saj "Qytetet e gjelbra", ku lojtarët mund të krijonin metropolin e tyre ideal, duke marrë parasysh ndotjen dhe menaxhimin e mjedisit.

"Më kujtohet se zgjerimi i Green Cities ishte diçka që çuditërisht polarizoi audiencën," tha Mariina Hallikainen, drejtore menaxhuese e Colossal Order, studio finlandeze që qëndron pas lojës.

"Në fakt kishte reagime se ne tani po e prishim lojën duke e kthyer në politikë."

Ekipi prapa lojës mohon se kishte ndonjë mesazh të hapur politik, duke paralajmëruar se lojtarët mund të zgjidhnin nëse do ta bënin qytetin e tyre të gjelbër apo jo.

Dhe studiot e tjera nuk janë dekurajuar nga vendosja e klimës në lojërat e tyre.

Babai i të gjitha lojërave strategjike, "Civilization", përfshiu krizën klimatike në dhe degën e edicionit të saj të gjashtë në 2019.

Me rreth tre miliardë njerëz që luajnë video lojëra të paktën një herë në vit, aktivistët e klimës i kanë synuar prej kohësh ata si një audiencë të mundshme.

Edhe Kombet e Bashkuara kanë provuar fuqinë e tyre në krijimin e një loje klimatike - "Misioni 1.5" - që sipas saj ka arritur më shumë se gjashtë milionë njerëz.

“Superfuqi”

Figura të industrisë janë bashkuar në disa kolektivë për të parë se si mund ta përfshijnë klimën në lojërat e tyre.

Studiot, shoqatat tregtare dhe investitorët formuan "Playing for the Planet", një aleancë e mbështetur nga Kombet e Bashkuara që ka mbajtur një "Green Game Jam" çdo vit që nga viti 2020.

Figura të tjera të industrisë u bashkuan për të formuar një degë klimatike të Shoqatës Ndërkombëtare të Zhvilluesve të Lojërave (IGDA) në 2019.

"Ju keni një superfuqi: ju jeni krijues të lojërave," i tha konferencës së tyre vitin e kaluar Arnaud Fayolle, drejtor artistik në botuesin Ubisoft dhe shtytës kryesor në degën e klimës të IGDA.

"Ju mund të flisni me tre miliardë lojtarë anembanë planetit, të cilët tashmë kanë besim në atë që keni për të thënë, ju mund të mësoni problemet komplekse në mënyrë argëtuese dhe tërheqëse që shkollat ​​nuk mund t'i përballojnë kurrë."

Dega e IGDA-së mbledh së bashku rreth 1500 profesionistë të industrisë, profesorë universitarë dhe specialistë të ekologjisë dhe klimës, të cilët ndajnë ekspertizën e tyre për të futur videolojërat me çështjet e klimës dhe për të inkurajuar lojtarët të përfshihen.

“Ideja është të gjenerojmë një ndikim pozitiv kulturor përmes estetikës, tregimit, mekanikës së lojërave dhe teknologjisë”, tha Fayolle.