Unë jam student dhe aktivist kundër gjenocidit, domethënë të gjitha gjenocideve, pavarësisht nga emri i autorëve ose viktimave.

Në të kaluarën, fokusi im te gjenocidi ka qenë nga nevoja. Vendi im i lindjes, Myanmar – për lirinë e të cilit nga sundimi ushtarak isha i përgatitur të jepja jetën time – është në bankën e të akuzuarve në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë.

Mizoritë masive të organizuara nga shteti dhe të mbështetura nga populli kundër popullit kryesisht mysliman Rohingya janë të mirëdokumentuara dhe konsiderohen ligjërisht shkelje të Konventës për Parandalimin dhe Ndëshkimin e Krimit të Gjenocidit.

Unë u çlirova nga patriotizmi pavlovian i “vendit tim të drejtë apo të gabuar”: gjenocidi është vija ime e kuqe absolute.

Pra, 80-vjetori i muajit të kaluar i çlirimit të Aushvicit nga Ushtria e Kuqe Sovjetike në vitin 1945 ishte me interes të natyrshëm për mua, ashtu si ngjarje të ngjashme të përkujtimit të gjenocidit, qofshin ato përkujtimore të Srebrenicës, Ruandës, Rohingyave apo Kamboxhias.

Por, zorrët m’u rrotulluan kur dëgjova fjalët e Tova Friedman, një hebreje amerikane me origjinë polake, e cila mbijetoi nga Aushvic-Birkenau, kampi më i madh nazist i vdekjes, kur ishte pesë vjeçe e gjysmë.

Një videoklip pesëminutësh në revistën Time paraqiti fjalimin e saj në një mbledhje të shquar të disa dhjetëra të mbijetuarve dhe një duzinë krerësh të shteteve evropiane – duke përfshirë mbretin Charles III të Mbretërisë së Bashkuar, kryeministrin polak Donald Tusk, presidentin francez Emmanuel Macron, presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy dhe i dërguari i Donald Trumpit për Lindjen e Mesme, Steve Witkoff.

Tashmë një 85-vjeçare, Friedman ndau kujtime të tmerrshme me qen të roja gjermane që gërhasnin duke nxjerrë dhëmbët e tyre të qenit të mprehtë si brisk, të grave të burgosura të zhveshura dhe të tymit të zi që dilte nga oxhaqet e katër krematoriumeve në kampin e gjerë.

Ajo foli për vajzat pak më të mëdha gjashtë apo shtatë vjeçe – disa të zbathura dhe shumica të dobësuara nga “uria” – që marshonin, ndërsa dridheshin dhe qanin, nëpër shtegun e mbuluar me borë për në dhomat e gazit.

Aushvici në Gaza

Ndërsa dëgjoja fjalimin e Friedmanit me mpirje gjithnjë e më të madhe, thashë më vete: “Si mund të dëgjoj ndonjë qenie njerëzore këto histori tmerri dhe të mos ndiejë dhimbje torturuese dhe dhembshuri të vërtetë për viktimat e gjenocidit nazist?”

Në të katër vizitat e mia në Muzeun Aushvic-Birkenau, kisha dëgjuar tregime të ngjashme të tmerrshme nga udhërrëfyesit e mi polakë.

Në një nga ato vizita, ndërsa po ecja nëpër kazermën e grave – ku të burgosurit konsideroheshin shumë të sëmurë dhe shumë të paaftë për të bërë ndonjë punë skllevërore për projektet e përbashkëta të SS dhe korporatave gjermane, thjesht u lanë të vdisnin – unë shtriva pëllëmbën time mbi shtratin prej druri, dyshemeja e një shtrati me tri krevate marinari, më pas i mbuluar me shtresa të dukshme pluhuri, sikur dora ime empatike do të prekte shpirtrat e tyre të zhdukur.

Nuk pyeta nëse ishin hebrenj apo romë dhe sinti apo luftëtarë partizanë polakë.

Mjerisht, e fiksuar vetëm me viktimizimin e radhëve të saj – hebrenjve – nuk kishte absolutisht asnjë shfaqje dhembshurie për viktimat e tjera në fjalimin e Friedmanit: jo vetëm për gjenocidin nazist, por për të gjitha gjenocidet e pas-Holokaustit, dhe në veçanti, për gjenocidin e Izraelit që po e kryen kundër 2,3 milionë palestinezëve.

Duke folur për tmerret e gjenocidit nazist që ajo përjetoi nga dora e parë, Friedman ndërroi befas marshin dhe i tha audiencës së ngarkuar emocionalisht për frymën sfiduese që kishte zbuluar në Aushvic.

Më pas ajo vazhdoi ta përsëriste linjën e lodhur dhe të vjetër të propagandës izraelite, duke lidhur krijimin e Izraelit me Holokaustin: “Hakmarrja jonë është ta ndërtojmë shtetin e fortë hebre. Izraeli është e vetmja demokraci në Lindjen e Mesme… që lufton për ekzistencën e tij.”

E dëgjova klipin në mënyrë të përsëritur për t’i kuptuar fjalët e saj dhe për t’u siguruar që unë, një aktivist kundër gjenocidit që mbështes të drejtën e palestinezëve për të jetuar dhe rritur familjet e tyre në paqe, nuk po lexoja asgjë që ajo nuk kishte ndërmend të thoshte apo të përcillte në fjalimin e saj përkujtimor.

Por, të vetmet dy fjalë që erdhën në mendje ishin Kafkiane dhe Orwelliane.

Mesazhi që ajo po udhëtonte për në shtëpi nga podiumi përpara hyrjes së Muzeut Aushvic-Birkenau – dhe kundër mbështetësve të shinave hekurudhore, ndërtesës administrative naziste SS dhe një makinë bagëtie – nënkuptonte iluzionin e plotë që Izraeli po e projekton aktualisht.

Ky iluzion është përshtatur dhe shprehur si një luftë e përhershme kundër “kërcënimit ekzistencial” të një bote të zhytur edhe një herë në frikën dhe urrejtjen e hebrenjve.

Për të gjitha qëllimet praktike, ishte një përpjekje e çalë e Friedmanit për të cilësuar 15 muaj gjenocid dhe 57 vjet pushtim të paligjshëm të Palestinës së njohur nga OKB-ja si “vetëmbrojtje”.

Në fakt, sionizmi politik si një projekt kolonial u krijua midis hebrenjve të Evropës Lindore në fillim të viteve 1880. Kjo ishte pesë dekada përpara se nazistët të vinin në pushtet në 1933 dhe 60 vjet përpara se dhoma e parë e gazit e Aushvicit të fillonte funksionimin e saj me të burgosurit e luftës sovjetike si viktimat e para.

Vetëm pak javë më parë në Betlehem, teologu dhe aktivisti i njohur palestinez, Rev. Munther Isaac, na tha me perceptim – një grup vizitor studiuesish dhe shkrimtarësh të gjenocidit nga Japonia, Koreja e Jugut, Kanadaja, ShBA-ja, Britania e Madhe dhe Mianmari – të cilin unë e drejtova, “Izraeli është një koloni kolonësh e ndërtuar në tokë me popuj autoktonë. Kolonia e kolonëve, sipas përkufizimit, kërkon spastrim etnik.”

Ai shpalosi natyrën e natyrshme ekspansioniste të shtetit të Izraelit, duke vënë në dukje se si ai vazhdon t'i pushtojë tokat në Siri dhe Libanin jugor përmes luftërave të zgjedhura.

Banaliteti i së keqes

Kjo më çon në tabunë thellësisht shqetësuese që çdo individ i ndërgjegjes e ka shmangur me kujdes nga frika se mos etiketohet “antisemitik”.

Kjo do të thotë, duke sfiduar ngritjen e “të mbijetuarve” hebrenj sikur të ishin figura të shenjta që komandojnë autoritetin moral mbi mizoritë masive dhe mizorinë e organizuar njerëzore në shkallë industriale, në veçanti Izraelin dhe aparteidin e tij të institucionalizuar, mizorinë sadiste dhe krimet ndërkombëtare kundër arabëve vendas.

Kam një kujtim fotografik për Aushvic-Birkenau.

Rreth 150 metra larg podiumit ku Friedman mbajti fjalimin e saj televiziv është kazerma SS ku mjekët nazistë vranë dhjetëra fëmijë të burgosur duke u injektuar fenol.

Ajo foli për urinë si një çështje e politikës SS, për fëmijët e shënuar për dhomat e gazit dhe trupat e tyre “të tkurrur”.

E megjithatë Friedman zgjodhi të mos i përmendte liderët e sotëm të vendit të saj të fortë hebre, duke deklaruar hapur synimin e shtetit për të vrarë urie të gjithë 2,3 milionë palestinezët në burgun e hapur të Gazës dhe shfarosjen e 17.000 fëmijëve palestinezë si një nënkategori e synuar e popullsisë viktima.

As ajo nuk kishte asgjë për të thënë për vendin e saj të adoptuar, ShBA-në, duke i dhënë Izraelit “mbështetje të plotë” në projektin e tij për t'i asgjësuar palestinezët – siç e shprehu akademiku i famshëm hebre izraelit Lee Mordechai i Universitetit Hebraik në dialogun e tij me delegacionin tonë ndërkombëtar në Palestinë tri javë më parë.

Friedman është dukshëm në gjendje ta identifikojë dhe ta artikulojë “vakuumin moral” të Perëndimit dhe Evropës, që çoi në viktimizimin e hebrenjve evropianë të pushtuar nga nazistët në vitet 1930 dhe 1940.

E, megjithatë, ajo shikonte nga ana tjetër ndërsa Izraeli ‘demokratik’ shkatërroi pjesën më të madhe të Gazës në 15 muajt e fundit, e subvencionuar nga dollarët e taksapaguesve të saj.

Ajo me sa duket ndan pikëpamjen e liderëve izraelitë se protestat në mbarë botën kundër krimeve të tyre në Palestinë janë një shprehje e “antisemitizmit të shfrenuar”, një manifestim global i paragjykimit, dyshimit dhe ekstremizmit kundër hebrenjve.

Në vitin 1995, Muzeu Përkujtimor i Holokaustit në Uashington DC intervistoi të ndjerin Louis Walinsky, ish-presidentin e Kongresit Botëror Hebre, i cili ishte përgjegjës për programet e trajnimit profesional për mijëra të mbijetuar hebrenj në Gjermani dhe Austri në vitet 1947-48.

Në intervistë, Walinsky ndau një karakterizim “shqetësues” të të mbijetuarve të kampeve naziste – se ata nuk ishin “njerëzit më të mirë”, përkatësisht jo njerëzit më të virtytshëm.

Duke cituar një person me të cilin ai punoi shumë ngushtë në drejtimin e këtyre programeve të trajnimit, Walinsky tha: “Por, a e dini se çfarë më tha ai (Jacob Olaseky) një herë? Është shumë shqetësuese.”

Ai tha, “Louie, njerëzit më të mirë në kampet (naziste) nuk mbijetuan. Ne që mbijetuam nuk ishim njerëzit më të mirë. E dini se çfarë donte të thoshte? Njerëzit që vodhën racionet e të tjerëve, ju e dini, që ia dolën vërtet në kurriz të të tjerëve. Mospërfillës, i sjellshëm, i butë, i mirë. Janë ata që nuk mbijetuan. Ai e ndjeu këtë shumë, shumë fort.”

Me prejardhje hebreje ruse, Louis lindi në Londër në vitin 1908 dhe, në moshën katërvjeçare emigroi në Nju Jork me babain e tij revolucionar anarkist, studioi ekonomi në Universitetin Cornell dhe dha mësim si mësues në Brooklyn, Nju Jork.

Gjatë Luftës së Dytë Botërore, Louis shërbeu në Bordin e Prodhimit të Luftës në ShBA dhe më pas u dërgua në Gjermani si drejtor i ngarkuar me programin e trajnimit profesional për “personat e zhvendosur (çifutë) ose DP” në seksionin e ShBA-së të Gjermanisë së pushtuar nga Aleatët - në Mynih - në vitin 1947.

Ai ishte thellësisht i përfshirë në transportimin e mijëra refugjatëve hebrenj të trajnuar profesionalisht dhe makinerive në Palestinë para dhe pas krijimit të shtetit të Izraelit në maj 1948.

E njihja si një shok shumë të dashur të cilin e quaja me shumë përzemërsi ‘Xha Lou’. Ai kryesoi dasmën time në Uashington DC, duke luajtur rolin e babait tim zëvendësues dhe më ndihmoi në çdo mënyrë që mundi në aktivizmin tim për Birmani të Lirë.

E di që ai do të kthehej në varrin e tij për ngritjen e padrejtë morale të të mbijetuarve që vazhdojnë t’i thonë botës gënjeshtrat e tyre sioniste në kurriz të palestinezëve.

Poeti i ndjerë kombëtar i Palestinës, Mahmoud Darwish, i quajti izraelitët hebrenj “viktima fitimtare” – njerëz që, dikur në një pozicion fuqie, force dhe pasurie, me vetëdije e lejojnë veten të shndërrohen në viktima gjenocidale.

Siç tregonte xhaxhai Lou, “jo njerëzit më të mirë”.