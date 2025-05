Kryetari i Parlamentit të Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, priti në takim homologun e tij kroat, Gordan Jandrokoviq.

Gashi e priti Jandrokoviqin me ceremoni me nderime të larta shtetërore dhe ushtarake, ndërsa më pas kaluan në takim 'kokë me kokë' dhe mes delegacioneve.

Pas takimeve, Gashi dhe Jandrokoviq mbajtën një konferencë të përbashkët për media.

Në fjalën e tij, Gashi tha se fokusi i takimit të tyre ishte forcimi i bashkëpunimit ndërparlamentar.

"Kroacia ka qenë dhe mbetet mbështetëse e fortë dhe e vazhdueshme e perspektivës evropiane të vendit tonë", tha Gashi.

Ai shtoi se ky takim ishte gjithashtu një mundësi e shkëlqyer për të konfirmuar se aleanca e tyre është edhe më e fortë përmes bashkëpunimit brenda NATO-s, ku të dyja vendet marrin pjesë aktive në misionet për ruajtjen e paqes dhe sigurisë.

"Mbështetja e Kroacisë për Maqedoninë e Veriut si në procesin e integrimit në BE ashtu edhe në çdo fushë tjetër, për ne është me vlerë të paçmueshme dhe njohuri kyç", tha Gashi.

Nga ana tjetër, Jandrokoviq tha se do të vazhdojnë të mbështesin Maqedoninë e Veriut për të vazhduar me këmbënguljen në rrugën e integrimit evropian dhe për të zgjidhur pengesat.

"Është mirë të arrihet një aleancë brenda NATO-s dhe BE-së", theksoi kryetari i Parlamentit kroat.

Ai potencoi se marrëdhëniet politike mes dy vendeve janë të shkëlqyera, po ashtu edhe bashkëpunimi ekonomik, duke theksuar se shkëmbimi i mallrave ndërmjet dy vendeve është në rritje të vazhdueshme.

Kryeparlamentari kroat në kuadër të vizitës së tij mbajti një fjalim para deputetëve të Parlamentit të Maqedonisë së Veriut.