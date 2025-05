Kosovë, shënohet Dita Ndërkombëtare e Logopedisë

Drejtori i Zyrës për Qeverisje të Mirë në kuadër të Zyrës së Kryeministrit, Habit Hajredini, tha se shteti i Kosovës ka bërë lëvizje progresive sa i përket kujdesit ndaj personave me nevoja të veçanta, në veçanti atyre me probleme me të folur.