Српскиот министер за јавни инвестиции, Дарко Глишиќ, доживеа крвавење во мозокот за време на телевизиска емисија во живо во која се појавил ова утро, известува Анадолу.

Српските национални медиуми објавија дека министерот Глишиќ се појавил во утринска програма во студиото на еден телевизиски канал во Белград кој се прикажува на национално ниво.

По извесно време на Глишиќ му се слошило, по што преносот во живо бил прекинат, а министерот бил однесен во болница.

Српскиот министер за здравство, Златибор Лончар, за состојбата на Глишиќ, изјави: