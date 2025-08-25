Кошаркарска картичка со потписи на легендите на НБА, Мајкл Џордан и Коби Брајант, е продадена за 12,9 милиони долари на аукција во Соединетите Американски Држави, со што стана најскапата спортска картичка на сите времиња.

Аукциската куќа „Херитиџ аукшнс“ објави на продажба избор од ретки кошаркарски картички, секоја со автограми на играчи, како и други предмети.

Картичка со автограми од НБА легендите Џордан и Брајант беше продадена на аукција за 12,9 милиони долари, што ја прави најскапата спортска картичка на сите времиња.