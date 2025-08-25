СПОРТ
1 мин читање
Картичка со автограм на НБА легендите Џордан и Брајант продадена за 12,9 милиони долари
Продажбата го надмина претходниот рекорд поставен од картичката „Топс Мики Ментл“ од 1952 година, која беше продадена за 12,6 милиони долари во 2022 година
Картичка со автограм на НБА легендите Џордан и Брајант продадена за 12,9 милиони долари
Картичка со автограм на НБА легендите Џордан и Брајант продадена за 12,9 милиони долари / Getty Images
25 август 2025

Кошаркарска картичка со потписи на легендите на НБА, Мајкл Џордан и Коби Брајант, е продадена за 12,9 милиони долари на аукција во Соединетите Американски Држави, со што стана најскапата спортска картичка на сите времиња.

Аукциската куќа „Херитиџ аукшнс“ објави на продажба избор од ретки кошаркарски картички, секоја со автограми на играчи, како и други предмети.

Картичка со автограми од НБА легендите Џордан и Брајант беше продадена на аукција за 12,9 милиони долари, што ја прави најскапата спортска картичка на сите времиња.

Препорачано

Продажбата го надмина претходниот рекорд поставен од картичката „Топс Мики Ментл“ од 1952 година, која беше продадена за 12,6 милиони долари во 2022 година.

Се вели дека картичката содржи портрети, автограми и логоа на дресот на Џордан и Брајант, а дека дресот на Џордан е посебна златна варијанта.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us