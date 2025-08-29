СПОРТ
Фенербахче му даде отказ на Мурињо
Фенербахче објави дека соработката со Мурињо е завршена, без да даде дополнителни детали за причините за одлуката или следните чекори, но одлуката доаѓа по поразот од Бенфика, кој го остави турскиот тим без пласман во групната фаза од ЛШ
Мурињо на клупата на Фенербахче оствари 37 победи, 14 нерешени и 11 порази во 62 натпревари во сите натпреварувања / AA
29 август 2025

Фенербахче, еден од најуспешните фудбалски тимови во Туркије, официјално објави дека соработката со главниот тренер Жозе Мурињо е завршена.

Клубот со седиште во Истанбул објави соопштение во кое се потврдува заминувањето на португалскиот менаџер, кој ја презеде функцијата со големи очекувања претходно оваа година.

Неговиот последен менаџерски потфат го доведе до преземање на Фенербахче само неколку месеци откако беше отпуштен од функцијата во Рома. Назначен од клубот од Истанбул во јули 2024 година, „Специјалниот“ го водеше Фенербахче во 62 натпревари, во кои оствари 37 победи, 14 нерешени натпревари и 11 порази и го освои второто место во турската Суперлига, 11 бода зад шампионот Галатасарај.

Жозе Мурињо (62), кој претходно тренираше клубови како Челзи, Реал Мадрид, Манчестер Јунајтед и Рома, се приклучи на Фенербахче со надеж дека ќе го води турскиот тим кон домашен и европски успех.

Неговото назначување се сметаше за голем чекор за клубот, кој се натпреварува во турската Суперлига.

Отказот за Португалецот следи по поразот од Бенфика (1:0) во реваншот од плај-офот за пласман во групната фаза на Лигата на шампиони, откако во Истанбул мечот заврши без победник (0:0).

Мурињо е двократен победник на Лигата на шампионите, но не тренирал клуб во главната фаза од натпреварувањето шест сезони. Отсуството на Фенербахче сега се протега на 17 сезони.

Во официјалното соопштение, Фенербахче објави дека соработката со Мурињо е завршена, без да даде дополнителни детали за причините за одлуката или следните чекори за која било страна.

„Се разделивме со Жозе Мурињо, кој беше наш главен тренер од сезоната 2024-2025. Му благодариме за неговите напори за нашиот тим и му посакуваме успех во неговата идна кариера.“

Заминувањето на португалскиот тренер остава прашања за непосредната иднина на Фенербахче, бидејќи клубот сега ќе се фокусира на избор на нов менаџер кој ќе го води тимот во тековната сезона.

