Фенербахче, еден од најуспешните фудбалски тимови во Туркије, официјално објави дека соработката со главниот тренер Жозе Мурињо е завршена.

Клубот со седиште во Истанбул објави соопштение во кое се потврдува заминувањето на португалскиот менаџер, кој ја презеде функцијата со големи очекувања претходно оваа година.

Неговиот последен менаџерски потфат го доведе до преземање на Фенербахче само неколку месеци откако беше отпуштен од функцијата во Рома. Назначен од клубот од Истанбул во јули 2024 година, „Специјалниот“ го водеше Фенербахче во 62 натпревари, во кои оствари 37 победи, 14 нерешени натпревари и 11 порази и го освои второто место во турската Суперлига, 11 бода зад шампионот Галатасарај.

Жозе Мурињо (62), кој претходно тренираше клубови како Челзи, Реал Мадрид, Манчестер Јунајтед и Рома, се приклучи на Фенербахче со надеж дека ќе го води турскиот тим кон домашен и европски успех.

Неговото назначување се сметаше за голем чекор за клубот, кој се натпреварува во турската Суперлига.