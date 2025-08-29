СПОРТ
Нема да има дуел меѓу Црвена звезда и Динамо во лигашката фаза во Лигата на Европа
Динамо ќе ги пречека Бетис, Селта, Фенербахче и ФЦСБ, а ќе гостува кај Лил, Макаби Тел Авив, Митјиланд и Малме, додека Звезда ќе биде домаќин на Лил, Селтик, ФССБ и Селта, а Порто, Брага, Штурм и Малме ќе ја имаат предноста на домашниот терен
Лигата на Европа започнува со натпреварите од првото коло закажани за 24 и 25 септември / AP
29 август 2025

Најдобрите фудбалски тимови во регионот, Црвена Звезда и Динамо Загреб се избегнаа во главната фаза во Лигата на Европа на УЕФА во Монако се одржа компјутерско извлекување на паровите во групната фаза од второто најсилно европско натпреварување.

Во ЛЕ, исто како и во Лигата на шампиони и Лигата на конференции учествуваат по 36 екипи. Учесници во Лигата на Европа се Рома, Порто, Ренџерс, Феенорд, Лил, Динамо Загреб, Реал Бетис, РБ Салцбург, Астон Вила, Фенербахче, Брага, Црвена Звезда, Лион, ПАОК, Викторија Плзен, Ференцварош, Селтик, Макаби Тел Авив, Јанг Бојс, Базел, Митјиланд, Фрајбург, Лудогорец, Нотингем Форест, Штурм Грац, ФКСБ, Ница, Болоња, Селта Виго, Штутгарт, Панатинаикос, Малме, Го Ахед Иглс, Утрехт, Генк, Бран.

Фудбалерите на Динамо ќе играат пред своите навивачи во против шпанските Бетис и Селта, Фенербахче и романски ФЦСБ (поранешна Стеауа), и на гости против Лил, Макаби Тел Авив, Митјиланд и Малме. Ова е прво појавување во новиот формат на Лигата на Европа за играчите на Динамо. Најтрофејниот хрватски клуб го постигна својот најдобар резултат во ова натпреварување во сезоната 2020/2021, кога стигна до четвртфиналето

Во деветтата сезона по ред во групната фаза од едно европско натпреварување, Звезда ќе биде домаќин на Лил, Селтик, ФССБ и Селта, а ќе им гостува на Порто, Брага, Штурм и Малме.

Првото коло од натпреварите од Лигата на Европа е закажано за 24 и 25 септември, а датумите на преостанатите кола се: 2 октомври, 23 октомври, 6 ноември, 27 ноември, 11 декември 2025 година и 22 јануари и 29 јануари следната година. Почетните времиња на натпреварите се: 16:30, 18:45 или 21:00 часот по средноевропско време.

Првите осум екипи по осум кола од лигашката фаза ќе се квалификуваат директно за осминафиналето, додека екипите рангирани од 9. до 24. место ќе играат за пласман меѓу првите 16. Овие натпревари се закажани за 19 и 26 февруари 2026 година. Натпреварите од осминафиналето се закажани за 12 и 19 март, четвртфиналето е на 9 и 16 април, а полуфиналните натпревари ќе се играат на 30 април и 7 мај.

Победникот на Лигата на Европа за сезоната 2025/2026 ќе биде познат на 20 мај, кога е закажан финалниот натпревар на стадионот на Бешикташ во Истанбул.

