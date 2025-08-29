Најдобрите фудбалски тимови во регионот, Црвена Звезда и Динамо Загреб се избегнаа во главната фаза во Лигата на Европа на УЕФА во Монако се одржа компјутерско извлекување на паровите во групната фаза од второто најсилно европско натпреварување.

Во ЛЕ, исто како и во Лигата на шампиони и Лигата на конференции учествуваат по 36 екипи. Учесници во Лигата на Европа се Рома, Порто, Ренџерс, Феенорд, Лил, Динамо Загреб, Реал Бетис, РБ Салцбург, Астон Вила, Фенербахче, Брага, Црвена Звезда, Лион, ПАОК, Викторија Плзен, Ференцварош, Селтик, Макаби Тел Авив, Јанг Бојс, Базел, Митјиланд, Фрајбург, Лудогорец, Нотингем Форест, Штурм Грац, ФКСБ, Ница, Болоња, Селта Виго, Штутгарт, Панатинаикос, Малме, Го Ахед Иглс, Утрехт, Генк, Бран.

Фудбалерите на Динамо ќе играат пред своите навивачи во против шпанските Бетис и Селта, Фенербахче и романски ФЦСБ (поранешна Стеауа), и на гости против Лил, Макаби Тел Авив, Митјиланд и Малме. Ова е прво појавување во новиот формат на Лигата на Европа за играчите на Динамо. Најтрофејниот хрватски клуб го постигна својот најдобар резултат во ова натпреварување во сезоната 2020/2021, кога стигна до четвртфиналето

Во деветтата сезона по ред во групната фаза од едно европско натпреварување, Звезда ќе биде домаќин на Лил, Селтик, ФССБ и Селта, а ќе им гостува на Порто, Брага, Штурм и Малме.