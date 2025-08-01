РЕГИОН
Османи: Одлуката на Косово за нула царини за сите американски стоки стапува на сила денес
Новите американски царини го вклучуваат Косово со „универзална“ царинска стапка од 10 проценти
1 август 2025

Одлуката на Косово за нула царини за сите американски стоки стапува на сила денес, објави во петок претседателката Вјоса Османи.

„Горди сме што сме првата земја што предложи отстранување на сите бариери за нашиот најважен стратешки сојузник“, рече Османи во објава на социјалната мрежа X.

Таа рече дека за претседателот Доналд Трамп и американскиот народ „Косово е сигурен партнер во вашите напори да ја направите Америка и нејзините сојузници посилни, побезбедни и попросперитетни“.

Претседателот на САД, Доналд Трамп, во четврток потпиша извршна наредба со која се менуваат реципрочните царински стапки за десетици земји пред неговиот самонаметнат рок на 1 август за трговски договор.

Кога станува збор за земјите од регионот, Србија ќе биде предмет на царина од 35 проценти, што е намалување од претходно објавените 37 проценти, а царината за стоки од Северна Македонија е намалена од 33 на 15 проценти.

Гореспоменатите царини ја вклучуваат и Босна и Херцеговина, за која нејзиниот износ не е променет и останува на 30 проценти. Претходната царина, објавена во април, која требаше да стапи на сила за БиХ синоќа, беше 35 проценти, но Претседателството на БиХ беше информирано во писмото на Трамп дека тоа ќе биде царина од 30 проценти.

Косово, Црна Гора и Албанија добија „универзална“ царина од 10 проценти.

