Одлуката на Косово за нула царини за сите американски стоки стапува на сила денес, објави во петок претседателката Вјоса Османи.

„Горди сме што сме првата земја што предложи отстранување на сите бариери за нашиот најважен стратешки сојузник“, рече Османи во објава на социјалната мрежа X.

Таа рече дека за претседателот Доналд Трамп и американскиот народ „Косово е сигурен партнер во вашите напори да ја направите Америка и нејзините сојузници посилни, побезбедни и попросперитетни“.

Претседателот на САД, Доналд Трамп, во четврток потпиша извршна наредба со која се менуваат реципрочните царински стапки за десетици земји пред неговиот самонаметнат рок на 1 август за трговски договор.