Од Министерството за внатрешни работи информираат дека поднесена е кривична пријава против скопјанец за „тероризам“. Тој се сомничи за лажно пријавување подметната бомба во авион на Скопскиот аеродром, по што аеродромот беше затворен за сообраќај неколку часа, а планираните летови, одложени.

„Одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал при МВР - Сектор за борба против тероризам, до Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, поднесе кривична пријава по брза постапка против С.А., на возраст од 26 години од Скопје, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело „тероризам“ по член 394 - б од Кривичниот законик“, појаснуваат од МВР.

По преземени мерки и активности, дојдено било до сознание дека на 16 август во 2:41 часот, лажно пријавил дека е поставена бомба во авион што од Меѓународниот аеродром - Скопје требаше да полета кон Република Турција (Туркије), по што аеродромот беше затворен за сообраќај неколку часа, а планираните летови, исто така, беа одложени за неколку часа, односно до завршување на антитерористичките проверки.