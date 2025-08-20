Во реонот на Јасен, во текот на вчерашниот и денешниот ден припадници на Командата за операции од воздух и копно учествуваат во гасење на шумскиот пожар, при што се исфлени 102 тони вода.
Како што објави армијата на Фејсбук страницата, во рамки на воздушната интервенција со хеликоптер Ми-8МТ беа реализирани вкупно 46 водени исфрлања (ведра), со што беа испуштени околу 102 тони вода.
„Во гаснењето на овој пожар се вклучени и припадници на баталјонот на специјални сили „Волци“, кој во тесна координација со припадници на Специјалната антитерористичка единица „Тигар“ беа ангажирани на уредување на тешко прооден и стрмен терен со цел спречување на понатамошно ширење на пожарот“, се наведува во објавата.
Од Армијата додаваат дека целата операција за локализирање и спречување на понатамошно ширење на пожарот се спроведува во соработка со Центарот за управување со кризи, а со цел заштита на населението, имотот и животната средина.
Директорот на ДЗС Стојанче Ангелов во пладневната изјава информира дека денеска има шест пожари на отворен простор. Од нив само два се активни, останатите се изгаснати.
„Нов пожар којшто се појави во текот на вчерашниот ден е пожарот во атарот на селото Беловодица, општина Прилеп, којшто се одвива на поголема височина на тешко пристапен терен, поради што денеска упативме да дејствува еден „ер-трактор“ којшто им помага на прилепските пожарникари. И понатаму тешкиот пожар останува во ловиштето Јасен, пожар што со денови се одвива овде, и на којшто дождот немаше никакво влијание, но благодарение на пожртвуваната акција од страна на армиските и полициските специјалци ги затворивме горните кракови“, рече Ангелов.
Информира дека на Јасен е активен само еден крак, којшто се движи во насока од ловиштето кон езерото Козјак, односно кон ресторанот што се наоѓа на врвот над езерото Козјак.
„Напред од пожарот имаме стрмен гребен на којшто утрово со по еден тим специјалци со полициските тигри и армиските волци работиме противпожарен појас на исклучително стрмен терен. Нашата намера е доколку огнот не се изгасне со летала, да го стопираме назад, да го пресретнеме на овој гребен, и да не му дозволиме да премине од другата страна“, кажа Ангелов.