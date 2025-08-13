Опасен бран пожари ја зафати Албанија, кои предизвикаа најмалку една жртва и осум повредени, како и евакуација на неколку села во подрачјето на Грамеш.
Министерството за одбрана потврди дека во седум села во Грамеш, односно во Кулолас, Блетез, Менколар, Шимер, Скендербегас, Спанеш и Казие, продолжуваат операциите за евакуација, откако оваа област беше зафатена од пламени јазици и густ чад.
Првата жртва од пожарите во Албанија е постаро лице од селото Кулолас во Грамеш. Властите сѐ уште трагаат по едно исчезнато лице, за кое се претпоставува дека е блокирано во теќето Шембердење, кое исто така изгоре.
Како што пренесуваат медиумите, во селото Булчар една жена и две деца се блокирани на фарма и чекаат интервенција од спасувачките служби.
Министерот за одбрана, Пиро Венгу, кој денеска го посети Грамеш, соопшти дека се евакуирани 200 лица. Тој на социјалните мрежи рече дека досега се евидентирани 37 жаришта на пожари, од кои 30 остануваат активни.
Венгу, исто така, ја потврди жртвата во Кулолас, Грамеш.
Информирајќи за состојбата со пожарите на целата територија на земјата, Венгу рече дека во операција за гаснење пожари се вклучени пет хеликоптери „Блек хок“ од Албанија, Обединетите Арапски Емирати, Чешка и Словачка, како и авиони „ПЗЛ“ од Грција.
„Апел до граѓаните да соработуваат со итните служби, да ги избегнуваат зафатените области и веднаш да го пријават секое ново жариште“, нагласи албанскиот министер.