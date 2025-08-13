Опасен бран пожари ја зафати Албанија, кои предизвикаа најмалку една жртва и осум повредени, како и евакуација на неколку села во подрачјето на Грамеш.

Министерството за одбрана потврди дека во седум села во Грамеш, односно во Кулолас, Блетез, Менколар, Шимер, Скендербегас, Спанеш и Казие, продолжуваат операциите за евакуација, откако оваа област беше зафатена од пламени јазици и густ чад.

Првата жртва од пожарите во Албанија е постаро лице од селото Кулолас во Грамеш. Властите сѐ уште трагаат по едно исчезнато лице, за кое се претпоставува дека е блокирано во теќето Шембердење, кое исто така изгоре.

Како што пренесуваат медиумите, во селото Булчар една жена и две деца се блокирани на фарма и чекаат интервенција од спасувачките служби.