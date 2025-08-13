РЕГИОН
2 мин читање
Една жртва и десетина повредени во пожарите во Албанија
Првата жртва од пожарите во Албанија е постаро лице од селото Кулолас во Грамеш. Властите сѐ уште трагаат по едно исчезнато лице, за кое се претпоставува дека е блокирано во теќето Шембердење, кое исто така изгоре
Една жртва и десетина повредени во пожарите во Албанија
Една жртва и десетина повредени во пожарите во Албанија / Reuters
13 август 2025

Опасен бран пожари ја зафати Албанија, кои предизвикаа најмалку една жртва и осум повредени, како и евакуација на неколку села во подрачјето на Грамеш.

Министерството за одбрана потврди дека во седум села во Грамеш, односно во Кулолас, Блетез, Менколар, Шимер, Скендербегас, Спанеш и Казие, продолжуваат операциите за евакуација, откако оваа област беше зафатена од пламени јазици и густ чад.

Првата жртва од пожарите во Албанија е постаро лице од селото Кулолас во Грамеш. Властите сѐ уште трагаат по едно исчезнато лице, за кое се претпоставува дека е блокирано во теќето Шембердење, кое исто така изгоре.

Како што пренесуваат медиумите, во селото Булчар една жена и две деца се блокирани на фарма и чекаат интервенција од спасувачките служби.

Препорачано

Министерот за одбрана, Пиро Венгу, кој денеска го посети Грамеш, соопшти дека се евакуирани 200 лица. Тој на социјалните мрежи рече дека досега се евидентирани 37 жаришта на пожари, од кои 30 остануваат активни.

Венгу, исто така, ја потврди жртвата во Кулолас, Грамеш.

Информирајќи за состојбата со пожарите на целата територија на земјата, Венгу рече дека во операција за гаснење пожари се вклучени пет хеликоптери „Блек хок“ од Албанија, Обединетите Арапски Емирати, Чешка и Словачка, како и авиони „ПЗЛ“ од Грција.

„Апел до граѓаните да соработуваат со итните служби, да ги избегнуваат зафатените области и веднаш да го пријават секое ново жариште“, нагласи албанскиот министер.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us